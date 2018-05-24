Юлия Барановская вышла в свет с новым мужчиной 

Подписчики звезды обратили внимание, что новый спутник очень похож на Александра Гордона.
Юлия Барановская до сих пор известная как бывшая жена популярного футболиста Андрея Аршавина. Девушка переехала из Санкт-Петербурга в Москву и стала ведущей сразу нескольких программ на телевидении. Все прекрасно, но о личной жизни Юлия не рассказывала — поклонники звезды думали, что все потому, что Юлия занята карьерой, и времени на свидания просто не остается.
Но звезда подкинула своим подписчикам повод задуматься, а не грядет ли новая звездная свадьба — девушка вышла в свет с новым спутником.
«Культурный вечер на двоих», — подписала Юлия фотографию, сопроводив текст смайликами с поцелуями.
Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)
23 Май 2018 в 12:54 PDT Самые внимательные узнали в мужчине звезду «Перезагрузки» на ТНТ, парикмахера-стилиста Евгения Седого. Некоторые нашли в нем сходство с соведущим Юлии на «Первом канале»:
«Так это же второй Александр Гордон! Только помоложе», «Какая Юлия хорошая, и Гордон рядом классный».
А другие бросились поздравлять парочку:
«Юлия, искренне рады за вас! Вы замечательный человек, желаю вам только счастья», «Заинтриговали! Главное, что очень красивые и добрые глаза у вашего кавалера».
Евгений же поблагодарил Юлию за вечер и сообщил, что в последнее время культуру в его жизнь вносит только Барановская.
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