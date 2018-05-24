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Юлия Барановская вышла в свет с новым мужчиной
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Юлия Барановская вышла в свет с новым мужчиной 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Подписчики звезды обратили внимание, что новый спутник очень похож на Александра Гордона.
Юлия Барановская до сих пор известная как бывшая жена популярного футболиста Андрея Аршавина. Девушка переехала из Санкт-Петербурга в Москву и стала ведущей сразу нескольких программ на телевидении. Все прекрасно, но о личной жизни Юлия не рассказывала — поклонники звезды думали, что все потому, что Юлия занята карьерой, и времени на свидания просто не остается.
Но звезда подкинула своим подписчикам повод задуматься, а не грядет ли новая звездная свадьба — девушка вышла в свет с новым спутником.
«Культурный вечер на двоих», — подписала Юлия фотографию, сопроводив текст смайликами с поцелуями.
Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)
23 Май 2018 в 12:54 PDT  Самые внимательные узнали в мужчине звезду «Перезагрузки» на ТНТ, парикмахера-стилиста Евгения Седого. Некоторые нашли в нем сходство с соведущим Юлии на «Первом канале»:
«Так это же второй Александр Гордон! Только помоложе», «Какая Юлия хорошая, и Гордон рядом классный».
А другие бросились поздравлять парочку:
«Юлия, искренне рады за вас! Вы замечательный человек, желаю вам только счастья», «Заинтриговали! Главное, что очень красивые и добрые глаза у вашего кавалера».
Евгений же поблагодарил Юлию за вечер и сообщил, что в последнее время культуру в его жизнь вносит только Барановская.
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