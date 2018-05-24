Дженнифер Энистон считает, что Джастин Теру унижает ее своим поведением

«Мы решили разойтись еще в конце прошлого года, — заявили Дженнифер Энистон Джастин Теру , объявив о расставании после двух с половиной лет совместной жизни и семи лет отношений. — Несмотря на это, мы постараемся остаться лучшими друзьями. Главное для нас — сохранить друг к другу уважение и любовь, которые мы испытывали».

Не удалось! По словам источников, близких к Джен, актриса в ярости от поведения своего бывшего мужа. Она считает, что его нынешняя манера ухлестывать за всеми молоденькими красотками, которые попадают в его поле зрения, оскорбляет ее и обесценивает их совместное прошлое. «Он хоть понимает, как это выглядит? — бушует Энистон. — Будто он по одному щелчку променял меня и семь лет отношений на горстку актрисок и моделек поновее! Мог бы хоть первые несколько месяцев вести себя менее вызывающе… Это просто унизительно».

Согласны, выглядит действительно не очень. За те три месяца, что пара не живет вместе, Джастин успел пофлиртовать с Селеной Гомес, Петрой Коллинз, Обри Плаза, Эммой Стоун , Эрикой Карденас… и это далеко не полный список, причем с каждой из девушек Теру, разумеется, ловили папарацци. Как рассказал инсайдер, Дженнифер даже позвонила бывшему и попыталась объяснить ему напрямую, насколько неловко она себя чувствует… Но Джастин нисколько не проникся ее звонком.

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