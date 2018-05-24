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Четыре подруги решили попробовать что-то новое. Но с ними произошло такое!
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Четыре подруги решили попробовать что-то новое. Но с ними произошло такое! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды подруги гуляя увидели 5-этажный отель с надписью «Только для женщин.» Так как они были без мужей, они решают войти.
Вышибала на входе, очень привлекательный парень, объясняет им, как здесь все работает: «У нас есть 5 этажей. Поднимаетесь этаж за этажом и как только Вы находите то, что Вы ищете, Вы можете остаться там. Легко выбрать, так как у каждого этажа есть надпись, на которой написано, что внутри.»
Женщины начинают подниматься, и на первом этаже читают надпись: «У всех мужчин здесь короткий и тонкий.»
Подруги смеются и без колебания идут на следующий этаж. Надпись на втором этаже: «У всех мужчин здесь длинный и тонкий.»
Однако, этого им не достаточно, поэтому подруги идут дальше.
Они достигают третьего этажа, и читают: «У всех мужчин здесь короткий и толстый.»
Они все еще хотят большего и зная, что есть еще два этажа, идут дальше.
На четвертом этаже надпись: «У всех мужчин здесь длинный и толстый.» Женщины становятся все взволнованей, когда они понимают, что есть все еще один этаж и что они могут не узнать, что там, поэтому они поднимаются на пятый этаж. Там они находят следующую надпись: «Здесь нет никаких мужчин. Этот этаж был построен только для того, чтобы доказать, что не существует никакого способа, чтобы угодить женщине.»
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