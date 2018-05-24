Мужчина предложил женщине выйти за него замуж на первом свидании.

Однажды во Флориде в парке для переездных домов жили два пожилых человека. Он был вдовцом, а она вдовой.

Они знали друг друга в течение многих лет.

Однажды вечером в одном крупном центре был ужин. Эти двое сидели за одним столом друг напротив друга. Во время ужина, он несколько раз восхищенно взглянул на нее и наконец собрав всю свою храбрость, спросил ее: «Вы выйдете за меня замуж?» Приблизительно через шесть секунд размышлений, она ответила: «Да. Да, выйду.»

Ужин закончился и обменявшись несколькими приятными словами они разошлись по домам. Следующим утром он был обеспокоен. «Она сказала ‘да’, или ‘нет’?» Он не мог вспомнить. Просто у него уже была слабая память. С трепетом он подошел к телефону и позвонил ей.

Он объяснил ей, что помнит, что вчера был прекрасный вечер, но не помнит, как сделал ей предложение. И набравшись храбрости спросил: «Когда я спросил, выйдите ли Вы за меня замуж? Вы ответили ‘Да’ или ‘Нет’?» Он был рад услышать, то что она сказала: «Да, я сказала — да, выйду, и я это говорила от чистого сердца.»

Затем она продолжила: «И я так рада, что Вы позвонили, потому что я не могла вспомнить, кто именно мне предложил.»