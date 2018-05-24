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«Я до сих пор люблю Брэда Питта»: Гвинет Пэлтроу рассказала о своих главных романах
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«Я до сих пор люблю Брэда Питта»: Гвинет Пэлтроу рассказала о своих главных романах 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Гвинет Пэлтроу редко рассказывает о своей личной жизни, но на шоу Говарда Стерна актриса неожиданно разоткровенничалась и поделилась редкими фактами о своих возлюбленных.
Гвинет начала со своих нынешних отношений: оказывается, актриса и ее возлюбленный Брэд Фэлчак встречаются уже около четырех лет, а до сих пор живут отдельно друг от друга — правда, в ближайших планах у влюбленных определиться с общим домом. После первого брака с Крисом Мартином, который закончился разводом после 13 лет отношений, Гвинет по-прежнему верит в замужество, и поэтому она с радостью приняла предложение Фэлчака, а вот детей пара заводить не планирует: «В этом мы солидарны — больше не хотим становиться родителями». Да и настоящая свадьба еще впереди — апрельская вечеринка с большим количеством звездных гостей, по словам Пэлтроу, была празднованием их помолвки.
Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 16 Апр 2018 в 7:30 PDT  Брэд Фэлчак и Гвинет Пэлтроу
С Крисом Мартином Гвинет находится в хороших отношениях, хотя они: "…пережили довольно тяжелые времена, и тогда мне не хотелось его видеть и даже ужинать рядом, как и ему со мной". А главный секрет их хороших отношений после развода в том, что у них одинаковые ценности и взгляды на воспитание детей.
Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 14 Май 2017 в 2:09 PDT  Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин с детьми
Гвинет вспомнила и то, как когда-то бойфренд Брэд Питт защищал ее от домогательств Харви Вайнштейна. в 1995 году Питт увидел продюсера на бродвейской премьере, прижал его к стене и пригрозил: «Если ты снова полезешь к ней, я тебя убью». Пэлтроу до сих пор с большой нежностью вспоминает тот момент, ведь тогда у Брэда не было ни денег, ни состоявшейся карьеры: «Я люблю его — в том числе и за этот поступок».
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