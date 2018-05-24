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Сын Оззи Осборна объявил о разводе с супругой спустя шесть лет брака
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Сын Оззи Осборна объявил о разводе с супругой спустя шесть лет брака 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В феврале прошлого года Джек Осборн и его жена Лиза стали родителями в третий раз, у них родилась дочь Минни, однако даже появления малышки на свет не спасло их брак от распада. Спустя шесть лет совместной жизни супруги решили расстаться.
"Возможно, этой новостью мы многих удивим, но нашему браку пришел конец. Первое и главное — мы очень любим друг друга, но сейчас нам лучше разойтись и остаться друзьями, чтобы воспитывать наших детей. Мы очень расстроены тем, что произошло, однако надеемся, дальше будет только лучше", — говорится в официальном заявлении пары, однако, по мнению инсайдеров, все не так хорошо как кажется.
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Поговаривают, что Брак Джека и Лизы дал трещину еще полтора года назад, когда сына Оззи Осборна поймали на измене. Тогда мужчине кое-как, но удалось загладить вину, но, по всей видимости, ситуация повторилась вновь.
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