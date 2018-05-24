Сын Оззи Осборна объявил о разводе с супругой спустя шесть лет брака

В феврале прошлого года Джек Осборн и его жена Лиза стали родителями в третий раз, у них родилась дочь Минни, однако даже появления малышки на свет не спасло их брак от распада. Спустя шесть лет совместной жизни супруги решили расстаться.

"Возможно, этой новостью мы многих удивим, но нашему браку пришел конец. Первое и главное — мы очень любим друг друга, но сейчас нам лучше разойтись и остаться друзьями, чтобы воспитывать наших детей. Мы очень расстроены тем, что произошло, однако надеемся, дальше будет только лучше", — говорится в официальном заявлении пары, однако, по мнению инсайдеров, все не так хорошо как кажется.

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