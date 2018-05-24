Продолжаем проект 161.ru «Простые вещи». Наши гости рассказывают, что такое любовь, дружба. Вещи вроде бы очевидные. Но каждый человек смотрит на них по-своему. Это и интересно. Сегодня наш гость — Александр Цыпкин, автор книг «Женщины непреклонного возраста» и «Дом свиданий». А ещё его «беспринцЫпные истории» читают со сцены Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Глюкоза и Ксения Собчак.
Простые вещи А. Цыпкина
— Что такое дружба?
— Дружба — это любовь без секса.
— Что такое любовь к женщине?
— Это сплетенная с ней твоя нервная система.
— Что такое любовь к Родине?
— Я считаю, что это любовь к своим близким. Для меня Родина состоит из людей. Как только здесь исчезнут все люди, которые мне близки, наверное, и само понятие для меня перестанет быть близким.
— Что такое ревность?
— Это чувство собственности, обоснованное большой любовью.
— Что такое музыка?
— Это единственный язык, который работает без участия нашего сознания. И ещё это способ определения «свой-чужой».
— Что заводит?
— Практически всё из выше перечисленного. Но музыка точно.
— Что обламывает?
— Обламывает чаще всего немотивированная агрессия. И собственная лень.
— Какой самый любимый звук?
— Женский оргазм, разумеется.
— Какой самый нелюбимый звук?
— Банально будет ответить «мелом по стене»… Звук будильника.
— Что такое свобода?
— Свобода — это счастливое одиночество.
— Ваше любимое ругательство?
— Оно абсолютно нецензурно. С х*** (с чего бы. — Прим. авт.).
— Самое нелюбимое слово?
— Кушать.
— Что такое смерть?
— Возвращение домой.
— Чем бы вы никогда не хотели заниматься?
— Я надеюсь, что мне никогда не придется служить тираническому режиму в той ситуации, когда ты выбираешь: либо ему служить, либо он тебя убивает.
— Ваши рассказы — про что это?
— Прежде всего, они про чувства.
— Если Бог существует, что бы вам хотелось услышать, когда вы окажетесь перед ним?
— Хорошую шутку, потому что если у Бога нет чувства юмора — мне **** (конец. — Прим. авт.).