Простые вещи Александра Цыпкина: «Самый любимый звук — женский оргазм»

Простые вещи А. Цыпкина

— Что такое дружба?

— Дружба — это любовь без секса.

— Что такое любовь к женщине?

— Это сплетенная с ней твоя нервная система.

— Что такое любовь к Родине?

— Я считаю, что это любовь к своим близким. Для меня Родина состоит из людей. Как только здесь исчезнут все люди, которые мне близки, наверное, и само понятие для меня перестанет быть близким.

— Что такое ревность?

— Это чувство собственности, обоснованное большой любовью.

— Что такое музыка?

— Это единственный язык, который работает без участия нашего сознания. И ещё это способ определения «свой-чужой».

— Что заводит?

— Практически всё из выше перечисленного. Но музыка точно.

— Что обламывает?

— Обламывает чаще всего немотивированная агрессия. И собственная лень.

— Какой самый любимый звук?

— Женский оргазм, разумеется.

— Какой самый нелюбимый звук?

— Банально будет ответить «мелом по стене»… Звук будильника.

— Что такое свобода?

— Свобода — это счастливое одиночество.

— Ваше любимое ругательство?

— Оно абсолютно нецензурно. С х*** (с чего бы. — Прим. авт.).

— Самое нелюбимое слово?

— Кушать.

— Что такое смерть?

— Возвращение домой.

— Чем бы вы никогда не хотели заниматься?

— Я надеюсь, что мне никогда не придется служить тираническому режиму в той ситуации, когда ты выбираешь: либо ему служить, либо он тебя убивает.

— Ваши рассказы — про что это?

— Прежде всего, они про чувства.

— Если Бог существует, что бы вам хотелось услышать, когда вы окажетесь перед ним?

— Хорошую шутку, потому что если у Бога нет чувства юмора — мне **** (конец. — Прим. авт.).