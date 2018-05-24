Звезды, которые дружат с бывшими

Гвинет Пэлтроу принадлежит к числу знаменитостей, которые умеют расставаться красиво: без скандалов, публичных выяснений отношений, разделов имущества и прочего. С солистом Coldplay Крисом Мартином актриса неожиданно разорвала отношения в 2016 году, но несмотря ни на что, они до сих пор продолжают общаться и вместе воспитывать общих детей. Вот, что значит высокие отношения!

Со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер Бен Аффлек проводит едва ли не больше времени, чем с нынешней пассией Линдсей Шукус. На все выходные и праздники актер уезжает к бывшей жене и считает это нормой. Стоит отдать должное и бывшей жене Аффлека: она поощряет встречи бывшего с детьми и делает все для того, чтобы малыши не ощущали недостаток отцовской заботы.

Отношения Шарлиз Терон и Шона Пенна резко завершились в 2015 году. Причем сама актриса не видела в этом ничего необычного. «Всем нужна сенсация. Когда ты заканчиваешь отношения, то люди вокруг сходят с ума и пытаются сделать из простого расставания чертову драму. И все эти слухи… Я даже не знаю, с чего это берется», — отметила Терон в одном из интервью. Однако несмотря на серьезные разногласия звездам удалось сохранить приятельские отношения: Шон до сих пор признается «взрывной блондинке» в любви, а она отвечает взаимностью.

Миранде Керр и Орландо Блуму тоже удалось расстаться друзьями. Даже сейчас, спустя несколько лет после разрыва, экс-возлюбленные ездят отдыхать вместе с общим сыном Флинном и поддерживают друг друга в сложных ситуациях. Интересно, Орландо первым поздравил бывшую жену с рождением второго ребенка?