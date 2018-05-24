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Звезды, которые дружат с бывшими
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Звезды, которые дружат с бывшими 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин
Гвинет Пэлтроу принадлежит к числу знаменитостей, которые умеют расставаться красиво: без скандалов, публичных выяснений отношений, разделов имущества и прочего. С солистом Coldplay Крисом Мартином актриса неожиданно разорвала отношения в 2016 году, но несмотря ни на что, они до сих пор продолжают общаться и вместе воспитывать общих детей. Вот, что значит высокие отношения!
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
Со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер Бен Аффлек проводит едва ли не больше времени, чем с нынешней пассией Линдсей Шукус. На все выходные и праздники актер уезжает к бывшей жене и считает это нормой. Стоит отдать должное и бывшей жене Аффлека: она поощряет встречи бывшего с детьми и делает все для того, чтобы малыши не ощущали недостаток отцовской заботы.
Шарлиз Терон и Шон Пенн
Отношения Шарлиз Терон и Шона Пенна резко завершились в 2015 году. Причем сама актриса не видела в этом ничего необычного. «Всем нужна сенсация. Когда ты заканчиваешь отношения, то люди вокруг сходят с ума и пытаются сделать из простого расставания чертову драму. И все эти слухи… Я даже не знаю, с чего это берется», — отметила Терон в одном из интервью. Однако несмотря на серьезные разногласия звездам удалось сохранить приятельские отношения: Шон до сих пор признается «взрывной блондинке» в любви, а она отвечает взаимностью.
Миранда Керр и Орландо Блум
Миранде Керр и Орландо Блуму тоже удалось расстаться друзьями. Даже сейчас, спустя несколько лет после разрыва, экс-возлюбленные ездят отдыхать вместе с общим сыном Флинном и поддерживают друг друга в сложных ситуациях. Интересно, Орландо первым поздравил бывшую жену с рождением второго ребенка?
Дженнифер Лопес и Марк Энтони
Джей Ло в отличие от многих своих коллег умеет расставаться без истерик и семейных драм. После разрыва с Марком Энтони певице удалось сохранить баланс в семье и сделать так, чтобы бывший супруг принимал активное участие в воспитании малышей. Когда страсти поутихли Дженнифер даже поддержала экс-бойфренда во время гастрольного тура. Как ни странно, ее нынешний возлюбленный Алекс Родригес даже не приревновал. Вот это уровень доверия!
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