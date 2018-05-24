Ещё
Этот грубый незнакомец пытался запугать женщину за ее веру, но ее ответ был просто бесценен!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Этот грубый незнакомец пытался запугать женщину за ее веру, но ее ответ был просто бесценен! 

Карельские вести 49 минут назад
Я не очень религиозный человек, но это такая удивительная история, что я просто должен ее рассказать.
Это была очень бедная женщина с небольшой семьи, которая была очень религиозной. У нее всегда была твердая вера. Однажды, после того, как ее дети голодали, и она не знала, что делать, она позвонила на радиостанцию, и попросила помощи у Бога. В то время как сотрудники радио с пониманием отнеслись к верующей женщине, одного из слушателей ее слова задели.
Он был настоящим атеистом и решил поиздеваться над женщиной.
Мужчина узнал адрес женщины и дал задание своему секретарю купить большое количество еды. И она купила самое хорошее мясо, сыры, печенье, хлеб, десерты. Это был настоящий пир.
Тогда, он сказал своему секретарю доставить всю эту еду той женщине.
Однако, он сказал ей, чтобы она сделала следующее: «Когда женщина спросит, кто послал еду, скажите ей что это от дьявола.»
Секретарь приехала домой к этой женщине, и она была так счастлива и благодарна, что у нее были слезы на глазах. Она просто не могла отблагодарить секретаря.
Когда женщина начала забирать еду, секретарь сказала: «Разве Вы не хотите знать, кто послал еду?»
Женщина ответила: «Нет, я даже не беспокоюсь по этому поводу, потому что, когда БОГ приказывает, даже дьявол повинуется.»
Карельские вести: последние новости
Романтичный рассказ парня о первом свидании Секс по расписанию: как запланировать секс и не умереть со скуки Сразу — нельзя! 10 мифов об анальном сексе и их развенчание
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка80
Почему вы едите банан неправильно11
Как уродует пластическая хирургия1
«Я до сих пор люблю Брэда Питта»
Тарзан хотел помочь людям снимком в трусах6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение