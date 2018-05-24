Этот грубый незнакомец пытался запугать женщину за ее веру, но ее ответ был просто бесценен!

Я не очень религиозный человек, но это такая удивительная история, что я просто должен ее рассказать.

Это была очень бедная женщина с небольшой семьи, которая была очень религиозной. У нее всегда была твердая вера. Однажды, после того, как ее дети голодали, и она не знала, что делать, она позвонила на радиостанцию, и попросила помощи у Бога. В то время как сотрудники радио с пониманием отнеслись к верующей женщине, одного из слушателей ее слова задели.

Он был настоящим атеистом и решил поиздеваться над женщиной.

Мужчина узнал адрес женщины и дал задание своему секретарю купить большое количество еды. И она купила самое хорошее мясо, сыры, печенье, хлеб, десерты. Это был настоящий пир.

Тогда, он сказал своему секретарю доставить всю эту еду той женщине.

Однако, он сказал ей, чтобы она сделала следующее: «Когда женщина спросит, кто послал еду, скажите ей что это от дьявола.»

Секретарь приехала домой к этой женщине, и она была так счастлива и благодарна, что у нее были слезы на глазах. Она просто не могла отблагодарить секретаря.

Когда женщина начала забирать еду, секретарь сказала: «Разве Вы не хотите знать, кто послал еду?»

Женщина ответила: «Нет, я даже не беспокоюсь по этому поводу, потому что, когда БОГ приказывает, даже дьявол повинуется.»