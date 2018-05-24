Секса нет: как сказывается воздержание на психике и отношениях

Положительное влияние интимных отношений на жизнь человека доказано уже вполне научно. Так, исследователь из Вуллонгонского университета, по данным журнала Archives of Sexual Behavior, недавно выяснил, что секс после 50 лет может положительно влиять на память. Другой стороной сексуальной жизни является ее отсутствие, и по этому аспекту специалисты расходятся во мнениях. «360» с российскими экспертами разбирался в том, как может воздержание повлиять на психическое и физическое здоровье человека.

Отсутствие интима и желания

Исследователь Марк Аллен из Вуллонгонского университета пришел к выводу, что память всех участников его исследования ухудшается вне зависимости от сексуальной жизни. Однако пары, имеющие половые контакты или просто состоящие в близких доверительных отношениях, показывали лучшие результаты. Российские специалисты также говорят о положительном влиянии секса на жизнь людей и о минусах его отсутствия.

«Половое воздержание — это, выражаясь научным медицинским языком, сексуальная абстиненция или депривация, характеризующаяся вынужденным состоянием покоя в сексуальной жизни», — врач-уролог Хуссейн Хайсам Махмуд.

Отсутствие сексуальной жизни негативно влияет на настроение, иногда даже приводит к депрессии.

Хуссейн Хайсам Махмуд

По мнению Хуссейна Хайсама Махмуда, «после длительного воздержания мужчина может периодически проявлять необоснованную агрессию, признаки возбудимости и неудовлетворенности жизнью». С точки зрения физиологии, «регулярным» считается секс, если им заниматься не реже двух раз в неделю. Однако в реальной жизни довольно много обстоятельств, которые отбивают всякую охоту к лишним телодвижениям. На это влияют бытовые проблемы, стрессы на работе, спортивный режим, рождение ребенка и связанный с этим недосып, простуды и расстройства желудка, в конце концов. Насущным становится вопрос, надо ли себя заставлять заниматься сексом.

По мнению сексотерапевта, члена Российской ассоциации сексологов Аллы Деларье, чтобы понять, «как долго можно воздерживаться от секса, важно понимать причины этого воздержания». Оно делится, по словам Деларье, на два типа: вынужденное (по состоянию здоровья) и добровольное.

«Вынужденное воздержание может затянуться, и в этом нет ничего плохого: когда все силы направлены на восстановление здоровья, то на секс их может просто не хватать», — Алла Деларье.

Если в паре есть любовь и сохранилась потребность в тактильном контакте, например, уснуть в обнимку, поцеловаться, столкнувшись в дверях кухни, положить руку на коленку партнера при поездке в машине, то отсутствие интима само по себе не подорвет ни отношения, ни психику. Попытка принудительно довести секс до статуса регулярного может истощить ресурсы организма — и тогда не захочется уже ничего.

Сублимация энергии

Более проблемной выглядит ситуация, когда есть желание, но реализовать его невозможно по разным причинам. К таковым относится отсутствие партнера; или партнер есть, но ему не хочется секса; религиозный пост; подготовка к соревнованиям; долгая командировка; еще какие-нибудь внешние обстоятельства, мешающие счастью. Вопрос о пользе и вреде воздержания возникает обычно именно в этих ситуациях: человеку хочется утешить себя, убедить, что он страдает не зря.

Человеческий разум может находить сколько угодно объяснений в пользу отказа от интима, но тело как вырабатывало половые гормоны, так и будет еще некоторое время их вырабатывать

Алла Деларье

Поэтому, по ее словам, важно уметь «сублимировать накопившуюся сексуальную энергию в другие сферы деятельности: в спорт, творчество, науку».

Иными словами, если нет секса и нет возможности получить его легальным и социально приемлемым способом, к которым относится и мастурбация, то надо в буквальном смысле отвлекаться, заставлять себя думать о чем-то другом, чтобы не впасть в депрессию.

Психолог Ольга Романив утверждает, что и без секса вполне можно быть счастливым.

«С физиологической точки зрения, во время секса вырабатываются окситоцин и эндорфины, что способствует расслаблению, удовольствию и радости. Но секс не единственное занятие, которое провоцирует выброс этих нейромедиаторов в кровь и переживание этих чувств», — Ольга Романив.

Тут очень важно не промахнуться с «заменителями». Например, от аэробных нагрузок или экстремальных видов спорта человек получает довольно большую дозу эндорфинов и дофамина (а значит, ощущение счастья и восторга). Грамотный массаж также «подарит» организму немножко окситоцина. Подвох в том, что из шоколадного кекса те же вещества добываются с меньшими энергозатратами — и такой способ сублимации может очень скоро испортить фигуру любителю сладкого.

Полезное воздержание

По сути, смысл любого воздержания заключается в его прекращении. Когда человек долго сидит на диете, у него случается пищевой срыв — счастье видится в любой еде и появляется склонность к обжорству. То же самое происходит и в случае с половым воздержанием. Семейные психологи и сексологи иногда даже рекомендуют многолетним стабильным парам короткое воздержание в качестве терапии: в течение двух-четырех недель партнеры могут (даже должны!) любоваться друг другом, прикасаться друг к другу, но секс с проникновением запрещен. Таким образом распаляется почти угасшее либидо — и возвращается «секс, как в первый раз».

Сроки терапии имеют принципиальное значение: если секса не было две недели, то эффект будет, как после диеты. Если секса не было два месяца, организм включает защитные механизмы: тело начинает искренне верить, что секс — лишняя и ненужная нагрузка. И уж тогда, от отсутствия половой жизни, начинаются проблемы.