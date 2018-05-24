Как массовая культура влияет на представления о сексе

Рекомендации по здоровой сексуальной жизни, которые транслирует массовая культура, влияют на наши представления о сексе. При этом не важно, следуешь ты этим советам или нет. Сексуальное просвещение раскрепощает людей, поднимает важные проблемы, но также формирует определенные стереотипы. Им посвящена книга «Опосредованная близость: секс-советы в медиа культуре», которую написали Мег-Джон Баркер, Розалинд Гилл и Лаура Харви.

Исследователи изучили сексуальные пособия, блоги, журналы, реалити-шоу, газеты, приложения и другие источники массовой информации. В книге подчеркивается, что определенный секс-совет редко бывает однозначно плохим или хорошим — все зависит от того, как его воспримет читатель. Тем не менее, как признают авторы, большинство рекомендаций в отношении секса формируют пагубные убеждения. Вот лишь пять вредных сообщений, которые исследователи нашли в большинстве сексуальных советов.

1. Есть сценарий для «правильного» секса

Стандартного плана «поцелуй девушку — помни грудь — засунь в нее свой член» придерживаются многие мужчины. Не подумай, что это только мои наблюдения. О наборе типичных сексуальных сценариев в советах по отличному сексу говорит сексопатолог Клэр Стонтон. Даже те рекомендации, которые выходят за пределы этой формулы, по умолчанию предполагают, что проникновение лучше всех остальных видов сексуальной активности. С одной стороны, эти правила когда-то помогли нам понять, что именно нужно делать и чего ожидать, если перед тобой стоит голый приятный симпатичный мужчина. С другой — многим трудно представить интимную жизнь как-то иначе. Контакт без проникновения вообще не считается за полноценный секс, хотя от него можно получить не меньшее удовольствие. Но убеждения о «правильном» и «неправильном» сексе не только исключают другие эротические практики. Следование определенным сценариям не дает задуматься, чего хочется конкретно тебе, и поделиться этим с партнером.

2. Одни тела сексуальны, другие — нет

Это одно из самых негативных влияний масскульта: чтобы заниматься хорошим сексом и получать от него удовольствие, человек непременно должен выглядеть идеально. Никто не хочет думать, что жирные пятидесятилетние тела тоже способны на оргазм. Я не поклонница бодипозитива, волосатых подмышек и желеобразных ляжек в обтягивающих лосинах. Но согласись, что обилие девиц с пышным бюстом, фантастически тонкой талией и задницей размером с Хабаровский край в интернете пошатнет уверенность в собственной сексуальности даже у симпатичной и стройной девушки. Советы о том, как выглядеть сексуально, создают лишь психологические зажимы и вечную неудовлетворенность собой. Комплексы мешают наслаждаться сексом больше, чем маленькая грудь или лишний вес.

3. Только от тебя зависит качество твоего секса

Сексуальные проблемы почти всегда заключены в голове конкретного человека или пары. Мало кто нарочно трахается плохо или не получает удовольствия от секса. Женщин учат улучшать себя разными сексуальными техниками — секретными методами виртуозных оральных ласк, необычными позами, секс-игрушками. Все это неплохо, и умение делать королевский минет не раз выручит тебя в жизни. Но стоит уделить больше внимания тому, как социальные и культурные стереотипы ограничивают наши возможности для сексуального удовольствия. К примеру, отношение к оральному сексу в парах все еще очень не однозначно. Секс не может быть набором конкретных навыков и движений — он всегда включает комплекс культурных, социальных и других установок, которые не преодолеть одной фразой: «Не надо стесняться».

4. Удовольствие обязательно, но ограниченно

В секс-советах подчеркивается, что все мы должны испытывать сексуальное удовольствие. Это даже считается признаком здорового человека и нормальных отношений. Под удовольствием подразумевается только оргазм — это то, ради чего все затевается. Такой целенаправленный подход к сексу создает лишнее давление и мешает расслабиться. Вы сосредоточены на том «а смогу ли я, а сможет ли он». Большинство советов сводится лишь к набору определенных действий, не уделяя внимания сложному переплетению удовольствия и других чувств: долга, стыда, разочарования, облегчения.

5. Самое важное — угодить партнеру

Многие секс-советы противоречат нормальному отношению к себе и не упоминают, что любое действие в сексе требует обоюдного согласия. Женщин учат ни в коем случае не отказывать мужчине. Девушка должна соглашаться на любые формы секса, заниматься им, даже если не хочет. Считается, что это необходимо, чтобы не потерять связь и удержать мужчину в паре. Абсолютное большинство сексуальных советов для женщин сводится к тому, как доставить удовольствие, а не получить его. Мы тоже не против саморазвития в сексуальном плане и рассказываем тебе, как совершенствовать свои навыки в постели. Только помни, что это нужно, чтобы улучшить твои ощущения, а не угодить кому-то.