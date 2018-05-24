Мужчин обвинили в демографическом кризисе 

Специалисты российского Минздрава заявили, что мужчины виноваты в демографическом кризисе, так как вредные привычки снижают их репродуктивные возможности. Так, по словам экспертов, мужчины постоянно злоупотребляют алкогольными напитками и фастфудом.
Специалист Олег Аполихин полагает, что современное общество развивает в человеке эгоизм и гедонизм, что приводит у мужчин к постоянному желанию жить только ради себя и получать удоволсьтвие.
«А ведь за женщину нужно отвечать, за ребёнка нужно отвечать. В жизни надо быть борцом, однако такое общество разлагает человека, делает его слабым», — считает эксперт.
Таким образом, у мужчин формируется отношение к жизни, которое схоже с женским. Всё это ведёт к депрессиям, раздражительности и утомляемости, передают «Известия» слова специалиста.