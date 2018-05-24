Ещё
Мужчин обвинили в демографическом кризисе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчин обвинили в демографическом кризисе 

News.ru 36 минут назад
Специалисты российского Минздрава заявили, что мужчины виноваты в демографическом кризисе, так как вредные привычки снижают их репродуктивные возможности. Так, по словам экспертов, мужчины постоянно злоупотребляют алкогольными напитками и фастфудом.
Специалист Олег Аполихин полагает, что современное общество развивает в человеке эгоизм и гедонизм, что приводит у мужчин к постоянному желанию жить только ради себя и получать удоволсьтвие.
«А ведь за женщину нужно отвечать, за ребёнка нужно отвечать. В жизни надо быть борцом, однако такое общество разлагает человека, делает его слабым», — считает эксперт.
Таким образом, у мужчин формируется отношение к жизни, которое схоже с женским. Всё это ведёт к депрессиям, раздражительности и утомляемости, передают «Известия» слова специалиста.
News.ru: последние новости
Принц Гарри перед свадьбой получил щедрый подарок Лобода родила дочь в Лос-Анджелесе Звезда «Игры престолов» стала офисным работником
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться74
Как уродует пластическая хирургия1
Как выглядят дети, которых вырастили звери2
Почему вы едите банан неправильно17
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка85
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение