Большое «О»: 7 интересных фактов о женском оргазме

Оргазм — один из самых таинственных процессов, несмотря на то что о нем как будто все известно. Американка Сара Бармак изучала феномен женского оргазма в течение трех лет и готова поделиться интересными фактами!

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«Несколько лет назад мне стало интересно, почему женскую сексуальность так часто считают чем-то таинственным. Действительно ли женщины так сложны — или мы так думаем потому, что берем за точку отсчета мужскую сексуальность? Я изучила этот вопрос и могу рассказать, как обстоят дела с женским оргазмом.

1. Есть разница между оргазмами

Исследования показывают, что женщины получают оргазм примерно в 58% случаев, тогда как мужчины — в 95%. При этом в лесбийских парах процент оргазма равен 75. Соответственно, партнерам мужского пола зачастую просто не хватает знаний и техники.

2. Перед пиком удовольствия есть плато

Прямо перед оргазмом у женщин обычно бывает плато удовольствия — период, когда кажется, что дальше ничего уже не будет. Но через несколько минут возбуждение возвращается. Это нормально.

3. У клитора есть «ножки»

Клитор похож строением на айсберг: большая его часть скрыта от посторонних глаз. У него есть «ножки», которые огибают вагинальный канал, а сам клитор может эрегировать почти как пенис. Так что, если его правильно стимулировать, удовольствия будет больше.

4. Оргазм — это процесс, а не момент

Мы считаем, что секс начинается с возбуждения и заканчивается оргазмом. Но эта модель часто не совпадает с женским опытом. У женщин бывает так называемое ответное вожделение, когда они хотят восстановить связь с партнером и возбуждаются по ходу дела. Реже встречается мгновенное желание, которое часто показывают в фильмах.

5. Чем больше стараешься, тем сложнее

16% женщин часто испытывают трудности с оргазмом или вообще никогда его не испытывали. Эксперты считают, что чем больше усилий прикладываешь к его получению, тем сложнее он дается. Вместо того чтобы бежать к финишной черте, постарайся глубоко дышать и думать о тех приятных ощущениях, которые уже сейчас испытывает твое тело. Получишь оргазм — отлично, а если нет — не переживай! Хороший секс — это больше, чем просто оргазм.

6. Женское самоудовлетворение старо как мир Не думай, что женский оргазм стал реальностью после изобретения вибратора. Во многих древних культурах женским радостям уделялось больше внимания, чем сейчас. Средневековые тантрические стихи о куннилингусе, гораздо более древние китайские источники о техниках удовлетворения женщин — вот лишь два примера.

7. Женщины стали больше заботиться о себе

А точнее — о своем желании. Исследования показывают рост среднего числа сексуальных партнеров, больший интерес к порнографии, сексуальным опытам и новым эротическим практикам. И все — ради изучения возможностей своего тела. И это, безусловно, полезно!»

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