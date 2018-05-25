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Выпускнице в Ставрополе сделали предложение во время «Последнего звонка»
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Выпускнице в Ставрополе сделали предложение во время «Последнего звонка» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Последний звонок» запомнится выпускнице ставропольской школы №26 предложением руки и сердца.
Во время школьной церемонии юноша с огромным букетом встал на колено перед старшеклассницей, и она ответила ему согласием.
Трогательная парочка попала на видео, ролик набирает просмотры в соцсетях.
Мнения пользователей сети в очередной раз разделились. Пока одни умиляются, другие сетуют на неразумную развращённую молодёжь. Досужих комментаторов волнует возраст жениха, предполагаемая беременность выпускницы и будущее молодожёнов.
АиФ Ставрополье: последние новости
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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