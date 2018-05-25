Выпускнице в Ставрополе сделали предложение во время «Последнего звонка»

«Последний звонок» запомнится выпускнице ставропольской школы №26 предложением руки и сердца.

Во время школьной церемонии юноша с огромным букетом встал на колено перед старшеклассницей, и она ответила ему согласием.

Трогательная парочка попала на видео, ролик набирает просмотры в соцсетях.

Мнения пользователей сети в очередной раз разделились. Пока одни умиляются, другие сетуют на неразумную развращённую молодёжь. Досужих комментаторов волнует возраст жениха, предполагаемая беременность выпускницы и будущее молодожёнов.