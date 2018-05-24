Медленные танцы: как заняться сексом в стиле «карецца»

Сколько длится средний половой акт? Статистика из 500 пар (с таймером!) свидетельствует, что от начала процесса до оргазма проходит в среднем 5,4 минуты. Значит, недолго. И, вероятно, секс в стиле «карецца» — то, что стоит попробовать не только им, но и тебе!

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Что это такое?

Слово сarezza в переводе с итальянского означает «ласка». Оно обозначает долгие любовные сессии, которые включают прикосновения, поглаживания и прочие нежности — но не оргазм.

Специалисты говорят, что если скорость обычного секса можно сравнить с интимом у кроликов, то карецца — это черепахи. Оргазм способствует выбросу дофамина, связанного с наслаждением, а сarezza помогает созданию окситоцина. В итоге — прекрасная связь с партнером, как интимная, так и эмоциональная. Сексуальные игры становятся более романтичными и способствуют укреплению связи между партнерами. Оргазм перестает быть главной целью, куда важнее — новый сексуальный опыт и внимание друг к другу. Вот как сделать его незабываемым.

1. Партнер, которому доверяешь

Секс в стиле karezza — не для отношений на одну ночь. Если между вами нет тесной связи, вы не получите максимальное удовольствие.

2. Определите цели

Важно быть на одной волне и думать в одном направлении, чтобы все получилось в лучшем виде.

3. Установите правила

Поскольку неспешный секс требует времени, хорошо бы придумать слово, обозначающее готовность перейти к активным действиям и двигаться к оргазму. Подумай, какие ласки нравятся тебе больше всего, а от чего лучше отказаться.

4. Начните с малого

Если вы оба любите быстрый секс, вряд ли сразу получится ласкать друг друга ночи напролет. Начните с 5−10 минут. Изучите те места на теле друг друга, до которых раньше в буквальном смысле не доходили руки (и губы). Целуйтесь с открытыми глазами. Делайте все, что нравится вам обоим, только не думайте пока об оргазме. Как и любая привычка, чем больше ты этим занимаешься, тем естественнее все выглядит и тем больше пользы приносит. Но отдельные сессии тоже полезны!

5. А если случится оргазм?

Один из частых вопросов относительно carezza — можно ли секс так назвать, если кто-то получит оргазм? Безусловно! То, что оргазм — не главная цель этого вида секса, не значит, что нужно вовсе отказаться от удовольствия. Кроме того, если не сосредотачиваться на оргазме, у тебя больше шансов его получить!

6. Разбор полетов

После секса важно обсудить то, что с вами произошло. Особенно если что-то ну очень понравилось! Подумай, что бы хотелось попробовать в следующий раз. Если сейчас вышло не очень здорово — ничего страшного, можно вернуться к carezza через месяц или год.

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