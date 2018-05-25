Французская любовь и еще 10 секс-терминов с упоминанием стран и народов

Пожалуй, общеизвестны и общеприняты в этом смысле всего три термина: французский поцелуй, латинский любовник и греческая любовь. Остальные не на слуху (в основном потому, что реже практикуются) и не столь достоверны по национальному признаку. Но все же…

Начнем с первой троицы (вдруг вы и о ней еще не слышали).

Французский поцелуй

Все просто: это поцелуй с языком. Либо язык одного из партнеров глубоко проникает в рот другого, либо оба устраивают «языковую дуэль» в процессе поцелуя.

Латинский любовник

После фильма Кристины Коменчини, вышедшего в 2015 году, этим термином стали обозначать ловеласов и сердцеедов. Но до тех пор на протяжении ста лет примерно термин означал неутомимого мужчину, способного на долгий секс-марафон даже в групповом формате.

Греческая любовь

Так с библейских времен именуют анальный секс. Собственно, слово «грех» в русском языке образовано от слова «грек».

Французская любовь

Не путайте с французским поцелуем… Хотя это тоже своего рода поцелуй. В странах Средиземноморья сексом по-французски именуются оральные ласки. Причем взаимные. То есть секс в позе «69» будет считаться сексом по-французски. Последовательно сначала куни, а потом феллацио (или наоборот) — тоже. А вот если кто-то один старался, а кто-то другой просто расслабился и получал удовольствие, то это не секс по-французски, а просто минет.

Английский секс

Как нетрудно догадаться, речь идет о викторианском наставлении «закрой глаза и думай об Англии». Это секс в миссионерской позиции во исполнение супружеского долга и не подразумевающий женского оргазма.

Секс по-немецки

Забавно, но именно в Германии (и почему-то в Испании) его зовут «английским». Это грубый секс с выраженными ролями доминирования/подчинения, с легкими элементами насилия.

Испанский секс

Во всем мире он называется испанским, а в Испании — кубинским. Это вариация, когда пенис движется в ложбинке женской груди. Тут не без нюансов, конечно. Надо понимать, что бюст должен быть как минимум второго размера, его надо поддерживать руками, а смазки потребуется много. Великолепный вариант, особенно во время беременности — если врач рекомендует женщине половой покой.

Скандинавский секс

Не путать со шведской семьей! Последняя, кстати, имеет примерно такое же отношение к Швеции, как и шведский стол (то есть никакого). Дело в том, что в скандинавских странах (Швеция, Норвегия, Дания) вопросы планирования семьи и сексуального просвещения очень давно находятся в сфере государственных интересов. Поэтому скандинавская молодежь меньше всех в Европе (да и в мире) сталкивается с половыми преступлениями, половыми инфекциями и случайными беременностями. Один из способов профилактики всех этих неприятностей — взаимная мастурбация и петтинг. Собственно, это и называется скандинавским сексом.

Двойной голландский метод

Это практически официальный термин, некоторое время применявшийся даже Всемирной организацией здравоохранения . Он означает двойную контрацепцию: мужчина использует барьерные методы (презерватив), а женщина — гормональные (таблетки, пластыри, кольца). Таким образом и эффективность защиты приближается к 100%, и ответственность поровну распределяется на обоих партнеров.

Индийская ночь

Термин связан с родиной Камасутры и предполагает использование максимального количества поз из этой великой книги за одну ночь. Использование простых девайсов (от дилдо до вагинальных и анальных бус) тоже одобряется.

Тайский поцелуй

А вот это сложная техника, требующая длительных тренировок и специальных навыков. Она заключается в умении создавать вакуум и повышенное давление внутри вагины — в результате при генитальном сексе пенис стимулируется без всяких фрикций. На внешнем уровне это выглядит так, будто женщина просто сидит сверху. А потом — оп! — и оргазм у обоих.

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