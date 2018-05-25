8 способов сэкономить, если вы подружка невесты

От начала подготовки торжества для вашей подруги до проведения самой церемонии вам придется выложить весьма кругленькую сумму. Но мы знаем, как сохранить ваш бюджет и сделать все в лучшем виде. Записывайте советы!

Обратите внимание на образцы платьев

Это на Западе принято, чтобы невеста оплачивала наряды еще и своим подружкам, чтобы все было выдержано в едином стиле. А в нашей стране вам лишь расскажут об основных моментах торжества и объяснят, какого цвета должно быть ваше платье. Чтобы не уйти в минус еще на этапе выбора подходящего вечернего туалета, загляните в салоны для новобрачных и прямо спросите у консультантов, где у них находятся образцы или те модели, которые были на манекенах (или остались после смены экспозиции). В этом случае вам удастся сэкономить приличную сумму.

Или подумайте об аренде!

Если вам нужен наряд лишь на один вечер, тогда нет смысла покупать платье. Лучше изучите варианты, позволяющие взять платье напрокат. Но учтите, что вас попросят оставить и залог, который не возвращается в случае, если вы испортите вещь. С другой стороны, если вы сама аккуратность и уверены в том, что с вечерним туалетом ничего не случится, тогда этот вариант подойдет вам идеально. Так вам не придется выкупать платье за полную стоимость и затем еще думать о том, как его хранить и куда его еще можно выгулять (как показывает практика, обычно эти наряды так и висят просто в шкафу без надобности).

Обновите то, что у вас уже есть

Возможно, у вас есть подходящий наряд, но вы в нем уже выходили в свет. Тогда вы просто можете обратиться к портному и обновить свое платье, чтобы оно выглядело как новое. В некоторых случаях бывает достаточно укоротить, например, подол или придумать какой-нибудь декор, чтобы получился свежий новый образ. Поверьте, что это будет стоить гораздо дешевле, чем приобретать еще одно дорогостоящее вечернее платье.

Не переплачивайте за маникюр и педикюр

Вы также можете сэкономить на маникюре, если обратитесь не в какой-нибудь новомодный салон, где цены просто космические. Можно просто найти в интернете курсы для мастеров маникюра, которые находятся в вашем районе, и пойти к ним в качестве модели. В этом случае вы получите вполне качественную услугу и сэкономите приличную сумму.

Макияж можно сделать самостоятельно

Сегодня в Сети можно встретить множество мастер-классов по созданию вечернего или повседневного макияжа. Поэтому можно выбрать наиболее подходящий вариант у какого-нибудь блогера и четко следовать инструкциям. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд! Потренируйтесь заранее — и тогда в день торжества вы сможете накраситься самостоятельно за считаные минуты.

Будьте проще!

Не стоит сооружать на голове сложные прически — оставьте это для невесты. В наше время простота и естественность правят балом, а значит вы вполне сможете самостоятельно сделать подходящую укладку. Подумайте по поводу легких волн, художественного беспорядка или даже небрежного пучка, из которого будут сексуально выбиваться пряди. Главное, чтобы ваша укладка подходила под выбранный образ и не затмевала саму виновницу торжества.

Выбирайте правильные места для вечеринки

Наверняка вам как подружке невесты придется еще подумать об организации пары вечеринок, например, девичника. Если есть возможность, то лучше его провести не в пятницу-воскресенье, потому как все места будут уже забиты и цены на все возрастут в несколько раз. Можно в качестве варианта рассмотреть парки (устроить тематический пикник, к тому же всю еду, напитки и украшения можно взять с собой) либо договориться с какой-либо начинающей фотостудией и совместить приятное с полезным: провести девичник и устроить веселую фотосессию. Еще можно рассмотреть кинотеатр под открытым небом, веранды, лобби отеля и так далее. Если вы правильно договоритесь, то сэкономите приличную сумму денег.

Установите лимит

Прежде чем соглашаться со всеми идеями невесты, которой бывает сложно совладать со своими эмоциями, подумайте о том, какую сумму вы готовы потратить на воплощение ее свадебной мечты. Порой довольно сложно сказать «нет», но если вы понимаете, что выходите за рамки своего бюджета, просто честно скажите об этом невесте и предложите ей альтернативные варианты.