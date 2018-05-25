Личная история: «С 17 лет я не могу спать с женщинами без любви»

Удивительно, но факт: оказывается, далеко не для каждого мужчины плотские утехи являются главным удовольствием в жизни. Редакция WMJ.ru отыскала парня, у которого все как раз наоборот.

Не думаю, что мои сегодняшние рассуждения найдут отклик в сердцах мне подобных. Ведь большинство мужчин по своей природе неисправимые кобели, которые несутся за каждой юбкой с членом наперевес. Услышав от таких фразу типа «Секс не главное в жизни», непроизвольно роняешь челюсть и впадаешь в ступор, сдвинув брови. Кстати, отличный прием, чтобы склеить девчонку. Пробовал, знаю!

В этом плане все женщины одинаковы, наивно верят в любовь, романтику и в несуществующих рыцарей. Для нас же все эти ваши мысли и мечты лишь инструмент для манипуляции, чтобы добиться только одного — как можно скорее снять с вас трусики. Такова реальность, милая, тут ничего не поделаешь. Но я не такой…

Врать мне незачем, поэтому пусть мое откровение сохранит в твоем сердце надежду на то, что я не единственный мужчина на земле, для которого секс не стоит на первом месте.

Нет, я не урод, у меня также нет психических заболеваний, и даже с размером члена все в порядке. Я нравлюсь женщинам, а женщины нравятся мне, но иногда, чтобы случился секс, стараться приходится им, а не мне — да простят меня мои собратья!

Я просто физически не могу хотеть женщину, которую знаю два часа, какая бы красивая она ни была. Даже если я себя уговорю, утром точно пожалею, когда буду придумывать, как «сплавить» из своей постели сомнительную девку, которая, скорее всего, также дает всем подряд. Такой вот я ленивый, брезгливый недорыцарь. Зато мне точно не грозит умереть от СПИДа, но это не точно. В конце концов, это просто нечестно: что, если для меня случайная близость таковой и останется, а дама увидела во мне будущего мужа? Все, ее сердце разбито, а я после этого автоматически негодяй, который воспользовался ее слабостью.

Нет, не хочу быть подлецом, вешающим на уши лапшу. По мне так лучше сперва узнать человека, разглядеть его душу и уже тогда переходить к делу. Звучит сопливо, зато честно.

Даже ты задай себе вопрос: что лучше — желание или обладание? Почти каждый выбирает желание, ни с чем не сравнимое предвкушение того самого момента, который перестанет сводить тебя с ума в ту секунду, когда он настанет. Если идти банальным путем, привычным большинству мужиков, значит, лишить себя неповторимых эмоций, когда ты будто околдован женщиной, и, если в будущем ничего не выйдет, зато будет что вспомнить, хотя бы ее имя.

Но это не вся соль моего рассказа, на самом деле я, в принципе, не чувствую себя плохо, если в моей жизни нет секса 2-3 месяца. Хотя мои друзья уверяют, что они хотя бы раз в день думают о задницах и сиськах. Пересылают друг другу картинки, порноролики, само собой, мастурбируют, даже те, у кого есть регулярный секс. Про отряд любовниц и просто девочек по вызову я вообще молчу, это само собой разумеющееся приложение к их кобелиной жизни.

Конечно, и я не всегда был таким примерным, в период полового созревания о высоком думаешь мало, но после почти у всех случается опыт, когда встречаешь любовь и видишь четкую разницу секса с непонятной девкой из клуба и секса с любимой девушкой.

Духовное выходит на первый план, но только для тех, кто способен любить и быть преданным. Ты просто погружаешься в человека полностью, доверяешь ему, заботишься и в конце концов перестаешь замечать других женщин. Я для себя подчеркнул этот момент в 17 лет, когда встретил Настю, девушку, которая выбила из меня грязный примитив.

Конечно, многое должно совпасть в этой ситуации. Для мужчин, как и для женщин, важно постоянно самоутверждаться, поэтому большую роль играет наличие мозгов у твоей драгоценной спутницы. Если рядом правильная женщина, ты всегда будешь чувствовать себя «на коне», а такую, знаете ли, не променяешь ни на кого.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK