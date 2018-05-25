Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения

Светлана Бондарчук снова посвятила трогательный пост Сергею Табунову.

Новая любовь преобразила Светлану Бондарчук: поклонники отмечают особый блеск в ее глазах, а СМИ — восхищаются смелыми нарядами. Сегодня звезда продемонстрировала очередной. «Платьев много не бывает…», — уверена она.

Сегодня возлюбленный Светланы, фотограф Сергей Табунов празднует день рождения, с чем его и поздравила звезда. «Сережа, с днем рождения! ❤️», — написала она под романтичным видеороликом.

Светлана уже поздравляла Табунова с днем рождения год назад, но тогда ее пост не вызвал особого ажиотажа: все сочли мужчину просто очередным другом бывшей жены Федора Бондарчука

На днях пара появились на театральном перформансе. Светлана выглядела озорной и счастливой, а Сергей — немного смущенным.

А вам нравится эта пара?

Фото: instagram