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Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
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Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения 

Passion.ru 50 минут назад
Фото: Passion.ru
Светлана Бондарчук снова посвятила трогательный пост Сергею Табунову.
Новая любовь преобразила Светлану Бондарчук: поклонники отмечают особый блеск в ее глазах, а СМИ — восхищаются смелыми нарядами. Сегодня звезда продемонстрировала очередной. «Платьев много не бывает…», — уверена она.
Сегодня возлюбленный Светланы, фотограф Сергей Табунов празднует день рождения, с чем его и поздравила звезда. «Сережа, с днем рождения! ❤️», — написала она под романтичным видеороликом.
Светлана уже поздравляла Табунова с днем рождения год назад, но тогда ее пост не вызвал особого ажиотажа: все сочли мужчину просто очередным другом бывшей жены Федора Бондарчука.
На днях пара появились на театральном перформансе. Светлана выглядела озорной и счастливой, а Сергей — немного смущенным.
А вам нравится эта пара?
Фото: instagram
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