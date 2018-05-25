Ещё
Пользователи поздравляют Настю Каменских с грядущей свадьбой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пользователи поздравляют Настю Каменских с грядущей свадьбой 

Лиза 58 минут назад
Фото: Лиза
@kamenskuxПользователи поздравляют Настю Каменских с грядущей свадьбойДо недавнего времени Настя Каменских (30) пресекала все вопросы о личной жизни. Певица рассказывала в интервью, что сейчас ее все больше занимает карьера: выпуск нового диска, съемки клипов. В перерывах между работой Настя улетает в теплые страны, откуда радует фолловеров пляжными сниками, в том числе довольно откровенными. Лишь недавно исполнительница проговорилась: Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент, и я захочу, обо всём обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину.
Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 23 Май 2018 в 2:53 PDT  Дальше — больше. На недавней вечеринке Каменских продемонстрировала дорогое кольцо. Певица подтвердила «7 дням», что оно обручальное. Поклонники тут же справедливо решили, что свадьба не за горами. Многие фолловеры также уверены, что избранник певицы не кто иной, как ее давний коллега Потап. Молодые люди не скрывают, что после распада дуэта они сохранили теплые отношения, но не более. Однако фото говорят сами за себя: папарацци не раз ловили пару целующимися. Остается лишь ждать официального подтверждения помолвки со стороны влюбленных. А тем временем Алла Пугачева поделилась историческим кадром с любимой дочерью.
Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 8 Май 2018 в 12:12 PDT
Лиза: последние новости
82-летний Иван Краско хочет развестись с молодой женой из-за измены Стало известно, где родит второго ребенка Лера Кудрявцева Свадьба под угрозой: Виктория Лопырева рассказала, когда выйдет замуж за Баскова
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться109
47-летняя Наргиз разделась для фото4
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Уродства, которые делают нас привлекательнее1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение