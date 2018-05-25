Пользователи поздравляют Настю Каменских с грядущей свадьбой 

@kamenskuxПользователи поздравляют Настю Каменских с грядущей свадьбойДо недавнего времени Настя Каменских (30) пресекала все вопросы о личной жизни. Певица рассказывала в интервью, что сейчас ее все больше занимает карьера: выпуск нового диска, съемки клипов. В перерывах между работой Настя улетает в теплые страны, откуда радует фолловеров пляжными сниками, в том числе довольно откровенными. Лишь недавно исполнительница проговорилась: Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент, и я захочу, обо всём обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину.
Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 23 Май 2018 в 2:53 PDT Дальше — больше. На недавней вечеринке Каменских продемонстрировала дорогое кольцо. Певица подтвердила «7 дням», что оно обручальное. Поклонники тут же справедливо решили, что свадьба не за горами. Многие фолловеры также уверены, что избранник певицы не кто иной, как ее давний коллега Потап. Молодые люди не скрывают, что после распада дуэта они сохранили теплые отношения, но не более. Однако фото говорят сами за себя: папарацци не раз ловили пару целующимися. Остается лишь ждать официального подтверждения помолвки со стороны влюбленных. А тем временем Алла Пугачева поделилась историческим кадром с любимой дочерью.
Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 8 Май 2018 в 12:12 PDT