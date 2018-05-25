«Собак не поделили»: Энистон и Теру приостановили бракоразводный процесс

В феврале стало известно, что актриса Дженнифер Энистон и ее муж Джастин Теру решили развестись. И пока миллионы фанатов обсуждали эту новость, начали всплывать нелицеприятные подробности. Известно, что супруги, у которых нет детей, много времени уделяют своим собакам, их у них четверо. Именно четвероногие питомцы стали «камнем преткновения» в расторжении брака знаменитостей.

Бывшие влюбленные Дженнифер Энистон и Джастин Теру никак не могут разойтись окончательно. Они приостановили бракоразводный процесс, так как не согласовали, с кем же останутся жить их собаки. По данным СМИ, 49-летняя звезда сериала «Друзья» и ее 46-летний супруг не намерены уступать друг другу двоих питбулей, метиса белой швейцарской овчарки и бультерьера.

По сообщениям инсайдера, актер якобы использует животных, чтобы уже почти бывшая жена предоставила ему больше денег. Отмечено, что Дженнифер не собирается отдавать собак и делиться средствами.

Поклонники уже не надеются на воссоединение звезд западного шоу-бизнеса, ведь есть информация о новом романе Джастина Теру. Как бы то ни было, манипуляция с помощью домашних любимцев многим кажется неправильной: «Собак не поделили, какой кошмар». «Как не стыдно ему? Чем Джен его так обидела, что он собак решил присвоить общих, пусть поделят — по две каждому». «Хорошо, хоть детей у них нет, странные люди».