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«Собак не поделили»: Энистон и Теру приостановили бракоразводный процесс
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«Собак не поделили»: Энистон и Теру приостановили бракоразводный процесс 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В феврале стало известно, что актриса Дженнифер Энистон и ее муж Джастин Теру решили развестись. И пока миллионы фанатов обсуждали эту новость, начали всплывать нелицеприятные подробности. Известно, что супруги, у которых нет детей, много времени уделяют своим собакам, их у них четверо. Именно четвероногие питомцы стали «камнем преткновения» в расторжении брака знаменитостей.
Бывшие влюбленные Дженнифер Энистон и Джастин Теру никак не могут разойтись окончательно. Они приостановили бракоразводный процесс, так как не согласовали, с кем же останутся жить их собаки. По данным СМИ, 49-летняя звезда сериала «Друзья» и ее 46-летний супруг не намерены уступать друг другу двоих питбулей, метиса белой швейцарской овчарки и бультерьера.
По сообщениям инсайдера, актер якобы использует животных, чтобы уже почти бывшая жена предоставила ему больше денег. Отмечено, что Дженнифер не собирается отдавать собак и делиться средствами.
Поклонники уже не надеются на воссоединение звезд западного шоу-бизнеса, ведь есть информация о новом романе Джастина Теру. Как бы то ни было, манипуляция с помощью домашних любимцев многим кажется неправильной: «Собак не поделили, какой кошмар». «Как не стыдно ему? Чем Джен его так обидела, что он собак решил присвоить общих, пусть поделят — по две каждому». «Хорошо, хоть детей у них нет, странные люди».
«Ой, да некоторые табуретки делят и занавески, не то, что питомцев». «Как некрасиво со стороны мужчины. У Энистон и так не сложилось стать мамой, я уверена, что ей эти псы дороже, чем ему». А тем временем стало известно, что бывший муж Дженнифер Энистон Брэд Питт также никак не разведется с Анджелиной Джоли, с которой воспитывает шестерых детей. И если вопрос опеки над детьми они практически согласовали, то новым предметом спора стало… поместье с виноградником.
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