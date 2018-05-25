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Шведам отказали в сексе без разрешения
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Шведам отказали в сексе без разрешения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Секс без согласия, даже без применения силы и угроз, приравняли в Швеции к изнасилованию. Соответствующий закон вступит в силу с 1 июля, сообщает BBC News.
В тексте документа отмечается, что люди, собирающиеся вступить друг с другом в половой контакт, должны удостовериться, что партнер не возражает. Это может быть словесный или физический сигнал.
Таким образом, прокурорам больше не придется искать признаки насилия, чтобы доказать преступление — достаточно будет установить факт согласия.
Общественники одобрили закон, однако специалисты отмечают, что он, вероятно, не будет работать.
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