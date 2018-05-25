Селена Гомес увела мужа у своей подруги Дженнифер Энистон

Подруги Селена Гомес и Дженифер Энистон рассорились из-за мужчины. Звезда сериала «Друзья» узнала, что ее бывший муж Дастин Теру довольно тесно общался с молодой исполнительницей еще, когда состоял в законном браке. Актер якобы писал любовные сообщения Селене, когда был еще женат на Энистон. Теперь же Теру и Гомес уже не скрывают близких отношений. Папарацци сфотографировали их на совместном отдыхе в Лос-Анджелесе.

При этом Гомес и Энистон долгое время дружили. Певица называла Энистон своей «наставницей», а та ее «маленьким ангелочком». По сведениям инсайдеров, 49-летняя актриса вне себя от ярости, она уже позвонила своей юной подруге и попыталась выяснить причины такого поведения. Результаты беседы пока не обнародованы, сообщает Vladtime.ru.