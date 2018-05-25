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Селена Гомес увела мужа у своей подруги Дженнифер Энистон
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Селена Гомес увела мужа у своей подруги Дженнифер Энистон 

Свободная пресса 22 минуты назад
Подруги Селена Гомес и Дженифер Энистон рассорились из-за мужчины. Звезда сериала «Друзья» узнала, что ее бывший муж Дастин Теру довольно тесно общался с молодой исполнительницей еще, когда состоял в законном браке. Актер якобы писал любовные сообщения Селене, когда был еще женат на Энистон. Теперь же Теру и Гомес уже не скрывают близких отношений. Папарацци сфотографировали их на совместном отдыхе в Лос-Анджелесе.
При этом Гомес и Энистон долгое время дружили. Певица называла Энистон своей «наставницей», а та ее «маленьким ангелочком». По сведениям инсайдеров, 49-летняя актриса вне себя от ярости, она уже позвонила своей юной подруге и попыталась выяснить причины такого поведения. Результаты беседы пока не обнародованы, сообщает Vladtime.ru.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Дженифер Энистон рассказала о намерении расстаться с мужем в эфире одного из американских телеканалов во время интервью. С актером и сценаристом Джастином Теру, сыгравшим в фильме «Железный человек 2», Эннистон обручилась в 2012 году.
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