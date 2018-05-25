Гвинет Пэлтроу благодарна своим бывшим

Обручившись с продюсером Брэдом Фэлчаком, Гвинет Пэлтроу не видит ничего предосудительного в том, чтобы ненадолго оглянуться в прошлое и порассуждать на тему своих предыдущих отношений. На радиоэфире SiriusXM с Говардом Стерном актриса максимально откровенно отвечала на самые личные вопросы ведущего, а мы из этого интервью можем вынести довольно любопытные детали.

Например, Гвинет очень тепло относится к Брэду Питту . Она с большой нежностью вспоминает, как на заре своей карьеры он защитил ее от приставаний Харви Вайнштейна : «На одной голливудской премьере Брэд просто прижал Харви к стене и пообещал, что убьет его, если он еще раз ко мне полезет. После этого проблема была решена. Брэд рискнул всем ради меня, хотя у него тогда не было ни денег, ни славы, которая защитила бы его карьеру в случае чего… Он фантастический человек. Я люблю его, и за тот поступок я люблю его особенно».

Бен Аффлек также сыграл немаловажную роль в жизни Гвинет, несмотря на то, что их отношения не закончились свадьбой, как ожидали многие. «Есть парни, рядом с которыми вы пытаетесь изжить определенные проблемы, идущие из детства. Такие отношения становятся уроком. Я не могу точно сказать, от чего именно я пыталась исцелиться, но все было именно так», — призналась Пэлтроу, говоря о Бене.

Что же касается бывшего мужа актрисы — музыканта Криса Мартина , с которым она прожила 11 лет, — то наладить отношения им удалось только благодаря отсутствию застарелых обид, считает Пэлтроу. «Если можешь отпустить злобу, то и мирный развод возможен. Были дни, когда нам с Крисом приходилось очень трудно. Я не хотела ужинать вместе с ним, а он не мог вынести моего присутствия… Мы старались сохранить ощущение семьи для детей и со временем поняли, что выходим на новый уровень человеческих отношений — настоящей дружбы после всего пройденного. Нам с Крисом очень повезло, потому что мы полностью согласны друг с другом в вопросе воспитания детей. У нас схожие принципы и ценности».

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