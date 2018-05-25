Как улучшается секс после рождения детей

В это, вероятно, сложно поверить, но психологи уверяют, что у большинства супружеских пар секс качественно меняется в лучшую сторону уже после рождения детей. Эмоции становятся более разнообразными, чувства глубже, а сам секс — более страстным. Давайте раберемся, почему. Детей от компьютера лучше все-таки убрать.

1. Все по расписанию

Думаете, это плохо? А вот и нет! В любом случае, у пар, долго живущих вместе, частота сексуальной близости снижается. И тут наступает суббота (вечер понедельника, обеденный перерыв или время, когда няня или бабушка гуляет с вашим ребенком), и хочешь-не хочешь, секс случается. Понимаете, о чем мы? Быстрее идите на кухню и убирайте все с обеденного стола. Время секса!

2. Длинная прелюдия

Запрет на занятия сексом сразу после родов, во-первых, вызывает еще большее желание у вашего партнера, а во-вторых, продлевает прелюдию. Забытые движения, боязнь что-то сделать не так, и вы уже чувствуете себя практически школьниками, желающими познать тот самый запретный плод.

3. Вы делаете то, что любите

Ограниченность во времени делает вас и вашего мужа более конкретными в своих желаниях. Словами, действиями, прикосновениями вы даете понять партнеру, как достигнуть пика. Вообще, оргазм обоих — становится неотъемлемой частью вашего полового акта, а это подстегивает к экспериментам. Помните про стол?

4. Больше нет давления

Возможно, беременность далась вам непросто, календарь в голове, стойка «березка» после полового акта, нервозность и даже отчаяние. Сейчас же, когда дело сделано, вы можете заниматься сексом ради секса, то есть ради вас двоих и ради удовольствия. Не забудьте найти именно ваш способ контрацепции, если пока не готовы к новому потомству.

5. Вы еще более желанны

Обратите внимание на то, как смотрит на вас любимый, пока вы моете посуду или читаете сказку ребенку. Кажется, вам пора добавить пару часов для вас двоих в вашем сложном расписании.

6. У вас крепкая связь

То, что испытывают двое, став родителями, сложно описать словами. Только вы знаете, как вы теперь близки друг другу. Пусть это тепло перерастает в страсть в вашей спальне и позволяет вам быть самыми лучшими любовниками в мире.

7. Вы можете снова забеременеть

Желание снова иметь детей уже после того, как вы испытали счастье быть родителями, расслабляет вас и усиливает влечение. Единственное условие: больше никаких «березок»!