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Молодой человек сделал предложение на последнем звонке. Видео
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Молодой человек сделал предложение на последнем звонке. Видео 

360tv.ru 43 минуты назад
Молодой человек сделал предложение своей девушке во время последнего звонка в ставропольской школе №26. «360» опубликовал видео волнующего момента, а в Сети начали обсуждать поступок выпускника.
Одиннадцатиклассник подбежал к возлюбленной, стоявшей на линейке, встал на одно колено, подарил букет красных роз, обнял и удалился обратно.
Судя по реакции девушки, ответ на предложение был положительным.
Пользователи, вместо того, чтобы порадоваться счастью влюбленных и разделить их радость, в целом негативно отнеслись к такому поступку.
Среди причин подобной реакции многие назвали ранний возраст («Какое предложение? Мамка-папка в курсе?»), видение жизни в черном цвете: («Свадьба, дети квартира в ипотеку, развод») и стиль жизнь, свойственный для провинции («В этих краях заведено рано замуж выходить. К 25 годам быть в разводе с оравой малышни»).
К счастью, нашлись и те, кто считает, что любовь — это двигатель, а не демотиватор: «Если это настоящая любовь, то желаю им не потерять ее. Учеба не помеха, да ничего не помеха для любви».
Молодожены Принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на официальном мероприятии в качестве супругов на приеме в честь 70-летия отца принца Гарри, наследника престола принца Уэльского Чарльза. Мероприятие проходило в саду Букингемского дворца.
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Женский форум
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