Молодой человек сделал предложение на последнем звонке. Видео

Молодой человек сделал предложение своей девушке во время последнего звонка в ставропольской школе №26. «360» опубликовал видео волнующего момента, а в Сети начали обсуждать поступок выпускника.

Одиннадцатиклассник подбежал к возлюбленной, стоявшей на линейке, встал на одно колено, подарил букет красных роз, обнял и удалился обратно.

Судя по реакции девушки, ответ на предложение был положительным.

Пользователи, вместо того, чтобы порадоваться счастью влюбленных и разделить их радость, в целом негативно отнеслись к такому поступку.

Среди причин подобной реакции многие назвали ранний возраст («Какое предложение? Мамка-папка в курсе?»), видение жизни в черном цвете: («Свадьба, дети квартира в ипотеку, развод») и стиль жизнь, свойственный для провинции («В этих краях заведено рано замуж выходить. К 25 годам быть в разводе с оравой малышни»).

К счастью, нашлись и те, кто считает, что любовь — это двигатель, а не демотиватор: «Если это настоящая любовь, то желаю им не потерять ее. Учеба не помеха, да ничего не помеха для любви».