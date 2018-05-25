Запретный плод: 11 эмоциональных фильмов об изменах и любовниках

Любовные треугольники, соблазн, страсть, разрушенные отношения и невероятный эмоциональный накал — в нашей подборке фильмов о любовниках, изменах и предательствах.

Влечение

Влечение

Устав от скуки тихой семейной жизни, Сюзанн решает возобновить врачебную практику. Её муж нанимает рабочего для оборудования будущего кабинета. Между ним и Сюзанн возникает взаимное непреодолимое влечение, из-за чего вся размеренная жизнь женщины рушится в один момент. Хлоя

Кэтрин начинает подозревать своего супруга в изменах. Чтобы разоблачить изменника, она нанимает «ночную бабочку» Хлою, которая должна соблазнить мужа и предоставить подробный отчет об их встрече. Но встречи женщин становятся всё чаще, подробности измен всё пикантнее, и ситуация начинает выходить из-под контроля. Обещание

Обещание

В основу фильма лег роман Стефана Цвейга «Путешествие в прошлое». Крупный бизнесмен нанимает молодого и перспективного помощника Фридриха, который неожиданно влюбляется в молодую жену босса. Красавица Лотта твердо намерена держать обещание, данное мужу и Богу при замужестве. Но и Фридрих не намерен отступать. Кого хочу я больше

Кого хочу я больше

У Анны есть красивый дом, хорошая работа и любимый человек. У Доминика — жена и двое детей. Но встретившись, оба понимают, что настоящей страстью невозможно управлять. 28 спален

28 спален

Случайный секс на вечеринке и последующая внезапная встреча в ресторане приводят главных героев к необременительному роману, которому суждено переродиться в глубокое чувство. Вот только оба героя не свободны…

Царство красоты

Царство красоты

У архитектора Люка есть всё для счастья: красавица-жена, прекрасный дом, любимая работа, верные друзья, здоровье и молодость. В одной из деловых поездок он знакомится с хорошенькой Линдси и закручивает с ней роман. Решив во всем признаться жене, он с удивлением узнает, что у супруги тоже есть скелеты в шкафу. Любовь втроем

Любовь втроем

История любовного треугольника с неожиданной развязкой: супруги давно живут вместе и любят друг друга, но ворох прошлых проблем толкает каждого из них на измену. Вот только они не подозревают, что любовник у них — один и тот же. Мы здесь больше не живем

Мы здесь больше не живем

Жизнь двух семей кажется безоблачной и вполне счастливой: они давно дружат, часто проводят вместе время и знают друг о друге всё. Но однажды между двумя членами разных семей вспыхивает страстный роман, последствия которого могут оказаться разрушительными для всех. Дневник его жены

Дневник его жены

Драматическая история жизни великого русского писателя Ивана Бунина и его любовных отношений с женой Верой, молодой поэтессой Галиной Плотниковой, а также оперной певицей по имени Марга Ковтун и литератором Леонидом Гуровым. Потрясающая и трагическая история любви и одиночества. Роковое влечение

Роковое влечение

Начальник женской тюрьмы влюбляется в одну из заключенных, которая годится ему в дочери. Любовников захватывает ураган страсти, сметающий все на своем пути: семью главного героя, его карьеру, репутацию и здравый смысл. Неверная

Неверная

Чувственная драма о супружеской измене: жена и мать, прожившая 11 лет в счастливом браке, случайно знакомится с молодым французом и пускается во все тяжкие. О романе узнает верный муж, готовый на все ради любимой женщины, и решает встретиться с любовником. Чем все закончится, смотрите сами.