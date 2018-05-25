«Это чувства, любовь»: ставропольские влюбленные рассказали о предложении на последнем звонке

Влюбленные из Ставрополья, Максим и Александра, рассказали «360» историю своих отношений. Молодые люди поделились впечатлениями от предложения руки и сердца, которое было сделано на последнем звонке.

Одиннадцатиклассник Максим сделал предложение своей девушке во время последнего звонка в ставропольской школе № 26. Он подбежал к возлюбленной, стоявшей на линейке, встал на одно колено, подарил букет красных роз, обнял и удалился обратно.

Пара встречается уже год, и родители в курсе их отношений. Разница в возрасте между влюбленными — два года. Подавать заявление в ЗАГС они собираются через две недели, а свадьбу планируют на август.

По словам будущей невесты, предложение не было для нее неожиданностью: «У нас были разговоры о свадьбе. Предложение он решил так сделать. Я обрадовалась».

Как рассказал Максим, на подобное поздравление его толкнула любовь: «Не знаю, как описать, это чувства, любовь. Решил так поздравить. За день до этого поехал за цветами, кольцо купил. Планировал это».

Он признался, что его мама принимала активное участие в подготовке, давая советы, «как лучше будет, сколько цветов купить, какое кольцо выбрать». Детей заводить они пока не планируют: «Детей лет через пять хотим».

Директор школы в Ставрополе, где на последнем звонке молодой человек предложил своей девушке выйти за него замуж, прокомментировал поступок будущего жениха. По его мнению, «это было трогательно, но как бы не стало традицией».