Илья Глинников сменил имидж, а поклонники его не узнали

Внешний вид 33-летнего Ильи Глинникова вызвал вопросы у его фолловеров.

Главный холостяк страны прошлого года Илья Глинников после расставания с Екатериной Никулиной стал нечастым гостем в соцсетях. Поэтому каждый новый пост актера — своеобразный подарок для поклонников. Несколько часов назад Илья опубликовал селфи, на котором он запечатлен с густой кудрявой бородой, очках и отросшими волосами.

Далеко не всем поклонникам актера понравилось это фото. «Домовенок Кузя»; «Как-то с такой бородой не очень»; «С бородой выглядишь старше»; «Вам больше шло когда вы выглядели как в „Интернах“; „Илюха, приводи скорее себя в порядок, ты ж красавчик“; „Зарос матрос. А может не матрос. Художник?“; „Понять и простить Бородач“6 — пишут фолловеры. А многие просто не узнали Илью на фото. Впрочем, справедлилости ради стоит отметить, что кадр сделан не сегодня, ведь на деревьях еще нет листьев. Так что, возможно, Глинников уже давно сбрил бороду.

А тебе нравятся мужчины с бородой?

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Фото:Instagram