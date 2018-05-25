Ещё
Поклонники перестали узнавать Илью Глинникова после расставания с возлюбленной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники перестали узнавать Илью Глинникова после расставания с возлюбленной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Илья Глинников встретил свою уже бывшую возлюбленную Екатерину Никулину на телепроекте «Холостяк». После окончания проекта пара начала жить вместе и даже готовилась к свадьбе, но торжество, к сожалению, так и не состоялось. В начале этого стало известно, что Илья и Екатерина расстались.
Как позже рассказывали Екатерина и Илья, они решили разорвать отношения по обоюдному согласию и остались в приятельских отношениях. Глинников и Никулина не держат друг на друга зла.
Однако поклонники считают, что расставание Ильи с Екатериной плохо сказалось на самом актере. Он не выходил на связь с подписчиками больше месяца и лишь на днях опубликовал новую фотографию. Внешний вид Глинникова немало удивил поклонников — актер отрастил бороду и волосы. Пользователи не сразу узнали Илью и стали призывать его вновь начать следить за собой.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1786870518907913098_239083595"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
«Побрейся», «Однако, волосато», «Где тот Илья, которого мы знали?», «Зачем ты поссорился с бритвенным станком?», «По вам скучает барбершоп», «Такой заросший дядя», «Здравствуй, дедушка Мороз», — писали поклонники в комментариях. Многие считают, что такой запущенный внешний вид Глинникова может быть связан с тем, что он до сих пор тяжело переживает расставание с возлюбленной.
При этом еще месяц назад Илье приписывали роман с новой девушкой, которой могла стать Мадина Тамова. Впрочем, артист никак не реагирует на домыслы поклонников.
Teleprogramma.pro: последние новости
Бывший муж Кудрявцевой высказался о беременности телеведущей Семья Краско на грани распада: молодую жену Ивана Ивановича поймали с поличным Бывшая девушка принца Гарри после его свадьбы стала популярна в Сети
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спокойное отношение к сексу с кем угодно»31
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться105
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
11:46
Звезды, которые порождают скандалы и после смерти
Звёзды
02:16
Знаменитая актриса пожаловалась на избиения мужа
Звёзды
00:15
Водонаева хвастается насыщенным летом своего сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение