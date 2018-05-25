Поклонники перестали узнавать Илью Глинникова после расставания с возлюбленной

Илья Глинников встретил свою уже бывшую возлюбленную Екатерину Никулину на телепроекте «Холостяк». После окончания проекта пара начала жить вместе и даже готовилась к свадьбе, но торжество, к сожалению, так и не состоялось. В начале этого стало известно, что Илья и Екатерина расстались.

Как позже рассказывали Екатерина и Илья, они решили разорвать отношения по обоюдному согласию и остались в приятельских отношениях. Глинников и Никулина не держат друг на друга зла.

Однако поклонники считают, что расставание Ильи с Екатериной плохо сказалось на самом актере. Он не выходил на связь с подписчиками больше месяца и лишь на днях опубликовал новую фотографию. Внешний вид Глинникова немало удивил поклонников — актер отрастил бороду и волосы. Пользователи не сразу узнали Илью и стали призывать его вновь начать следить за собой.

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«Побрейся», «Однако, волосато», «Где тот Илья, которого мы знали?», «Зачем ты поссорился с бритвенным станком?», «По вам скучает барбершоп», «Такой заросший дядя», «Здравствуй, дедушка Мороз», — писали поклонники в комментариях. Многие считают, что такой запущенный внешний вид Глинникова может быть связан с тем, что он до сих пор тяжело переживает расставание с возлюбленной.