Вадим Казаченко и Ирина Аманти: «Мы живем в медовом месяце»

Когда в прошлом году на модном показе Вадим Казаченко вышел на подиум и сделал предложение руки и сердца своему директору и любимой женщине — Ирине Аманти , поклонники были в шоке. На слуху все еще была история непростого развода и беременности бывшей жены Казаченко. Тем не менее Ирина, с которой Вадим знаком больше двадцати лет, сказала «да».

Перспектива свадьбы волновала гостей вечера не меньше, чем новые песни и подарки ко дню рождения, поэтому комментариев избежать не удалось. «Когда Вадим сделал мне предложение, многие подумали, что это я все придумала, — рассказывала не без улыбки Ирина. — С тех пор уже год прошел… Мы все люди взрослые, у нас каждый день — как свадьба, мы живем в медовом месяце. Вадик и я — мы любим тишину. Я очень гостеприимный человек, люблю принимать, для кого-то что-то делать, но не люблю, когда это происходит со мной. Но впереди у Вадима важная дата — 55 лет, мы будем праздновать. Будет и концерт, а концерт — это как свадьба!»

О том, насколько велика любовь избранницы Вадима, можно было судить по тому, с какой тщательностью Ирина подготовила этот вечер. Хотя день рождения был у нее, по сути, весь вечер на сцене пел Вадим, исполняя песни из своего нового альбома. Впрочем, о подарке певец тоже не забыл.

«По поводу подарка мы договорились: он будет еще впереди, когда мы полетим в Америку. Ну, конечно, были цветы. Ира постоянно просит на моих концертах, чтобы я спел для нее песню «Un’altra te» Эроса Рамазотти. Понимаете, она такой человек: для нее все материальное имеет мало значения. Вот душа просит услышать «Un’altra te» — и для нее это подарок. И я сегодня пел с огромным удовольствием — все благодаря праздничному настроению, которое царит в нашей семье», — рассказывал Вадим журналистам.

В процессе беседы «МК-Бульвару» удалось узнать, как налажены деловые отношения этой пары. «Финансами как в нашей работе, так и в нашей семье заведует Ирочка, но я не возражаю, потому что мне тоже достается», — признавался Казаченко.

Впрочем, даже если свадьба не состоится, расставаться пара точно не собирается — об этом супруга и директор Вадима заявила со слезами на глазах: «Мы родные души, и это само важное. В жизни главное — найти настоящую родную душу, тогда у тебя все будет хорошо, и ты будешь переживать любые трудности. Поэтому в следующие 50 лет Вадима никуда и никогда от себя не отпущу».