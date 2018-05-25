Известный композитор поведал о тяжелом состоянии жены

Композитор и певец Денис Майданов пережил страшные минуты. Мужчина чуть не потерял жену и ребенка.

Денис познакомился с будущей супругой Натальей в студии звукозаписи. Девушка принесла ему свои стихи. Майданов раскритиковал некоторые строчки ее произведения и девушка, обидевшись, ушла.

Несмотря на неприятное знакомство, через некоторое время Наташа и Денис снова встретились. Их отношения развивались постепенно, молодые люди долго присматривались друг к другу.

"Это не была любовь с первого взгляда — скорее была симпатия. Мы общались, иногда виделись, все происходило медленно. Через полгода мы поехали вместе в Египет — это нас и сплотило окончательно. По дороге назад я предложил ей жить вместе", — рассказывает певец.

Влюбленные поженились. Но брак оказался настоящим испытанием для молодых. В их отношениях возникли сложности. Майдановы жили в одной квартире и практически не виделись. У каждого была своя жизнь, свой график. Денис признается, что в то время постоянно пропадал на работе. «Мы долго разговаривали и смогли сохранить брак. Тогда же Наташа узнала, что беременна», — вспомнил артист. Интересное положение супруги сгладило острые углы. Молодые стали больше уделять внимания друг другу.

Денис и Наталья с нетерпением ожидали появления малыша. Мальчик родился на месяц раньше срока. Радость от появления сына омрачала страшная беда — после родов его жена была в тяжелом состоянии. Он едва не потерял возлюбленную.