6 важных правил эротической переписки

Секстинг (от английского sex+texting) — это обмен сообщениями эротического характера, в том числе фотографиями (а то и видео, если у вас все ок с фантазией). И в этой игре тоже есть свои правила.

Специалисты в области отношений давно доказали: обмен эротическими сообщениями с партнером делает сексуальную жизнь ярче, а вашу самооценку — выше. Так что, заниматься секстингом бывает очень даже полезно. Важно только не слишком увлекаться и учитывать некоторые особенности такой переписки.

Сначала познакомьтесь

Dating-приложения стали настолько популярны, что необходимость знакомиться оффлайн частенько вгоняет нас в настоящий ступор. Иногда бывает так, что переписка с потенциальным кандидатом в бойфренды может длиться несколько недель, прежде, чем вы отправитесь на свидание. Сексологи не рекомендуют прибегать в этот период к секстингу. Вы можете флиртовать, но только слегка. Не стоит быть слишком откровенной с незнакомцем (мама вас этому учила, правда же?), особенно, если не хотите наткнуться на свои эротические фотографии на просторах интернета. Да и вообще: если у вас завяжется эротическая переписка до первого свидания, при личной встрече вы можете почувствовать себя несколько неловко. Куда проще быть секс-бомбой по смс, чем в реальной жизни.

Больше текста, меньше картинок

Опять же: если вы не слишком-то доверяете человеку (даже знакомому), не злоупотребляйте визуальным рядом. Отправлять интимные фото можно только постоянному партнеру, в честности которого вы совершенно уверены. Да и вообще: большое количество «голых» снимков может немного смутить вашего собеседника.

Используйте секстинг как прелюдию

Правильный тон сообщений может настроить вас обоих на правильную волну еще до того, как вы встретитесь. Пишите кратко, емко, но с сочными подробностями. Это наверняка заставит его как можно скорее закончить рабочие дела, чтобы вернуться домой и заняться куда более приятными вещами в вашей компании.

Не стесняйтесь

Помните: сообщения должны быть огненными, а не унылыми. Включите всю свою фантазию и литературные таланты. Избегайте штампов из бульварных романов и не выражайте желаний сериальных героинь. Это ваша собственная пьеса, и вы транслируете собственные эмоции. Так что, не нужно брать с кого-то пример. Делайте так, как подсказывает ваше сердце (и ваше тело).

Фантазируйте

Маленькая ложь по время секстинга — это не преступление. Вы вполне можете написать, что ложитесь спать в кружевных трусиках, даже если на вас пижама с кроликами. Только убедитесь в том, что мужчина не нагрянет к вам в гости без предупреждения, а то получится так себе.

Не архивируйте

Лучше даже вообще не сохраняйте. Это вот совсем не та переписка, которую нужно показывать внукам. Да и жать на save для того, чтобы длинными зимними вечерами перечитывать и вспомнать, как круто вам было этим летом, тоже так себе идея, честно. Неважно, расстанетесь вы или поженитесь, хранить эротические сообщения точно не надо. Мало ли, в каких руках может оказаться ваш телефон. Зачем вам лишняя головная боль?