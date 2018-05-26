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57-летний Хью Грант впервые женился
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57-летний Хью Грант впервые женился 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Хью Грант теперь официально больше не завидный холостяк.
Хью Грант всегда говорил, что монгамные отношения не для него, а к иституту брака он относится весьма холодно. Но на днях стало известно, что актер решил официально оформить отношения с матерью своих троих детей 39-летней Анной Эберштейн. А несколько часов назад журнал People сообщил, что 25 мая пару вместе с их друзьями видели около офиса Лондона, в котором регистрируют браки. Сами звезды до сих пор не комментируют радостное событие.
Будем ждать официального подтверждения регистрации брака от пары, а также фотографий с событий.
Напомним, Хью и Анна вместе больше шести лет. Пара растит не только своих трех общих детей, но и двоих от предыдущих отношений Эберштейн.
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Фото:Global Look Press
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