Дочь Екатерины и Александра Стриженовых оправдалась за поцелуй на фоне школы

Фотография юной Александры вызвала неоднозначную реакцию в Сети.

Некоторые пользователи Сети сочли подобное фото неуместным, поскольку оно было сделано на фоне учебного заведения, в школьном дворе. «Судя по всем фото, девочке не до учебы, одна любовь на уме», «Да… Не те нынче школьники…», «Скоро пятый класс будут заканчивать и фото об окончании будет сопровождаться вот такими поцелуями. Ребята, это же последний звонок из ШКОЛЫ, а не свадьба», «Это школьники? Ого», — осудила девушку публика.

Саша Стриженова немедленно ответила на негативные комментарии:

Когда любовь является помощью и стимулом идти вперед (в том числе и в плане учебы) — это большое счастье), так что мне очень повезло… Мы в этой школе встретили друг друга, почти три года назад, не вижу в этом ничего плохого.

Напомним, актер, режиссер, сценарист, продюсер Александр Стриженов и его супруга, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, тоже познакомились будучи школьниками, на съемках фильма «Лидер». С тех пор влюбленные не расставались и сразу после совершеннолетия официально оформили отношения.

В 1988 году у пары родилась дочь Анастасия (в 2013 году вышла замуж, вместе с супругом проживает в Нью-Йорке). В 2000 году на свет появилась младшая дочь Стриженовых — Александра.

Фото: Instagram

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