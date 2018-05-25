Ещё
Дочь Екатерины и Александра Стриженовых оправдалась за поцелуй на фоне школы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Екатерины и Александра Стриженовых оправдалась за поцелуй на фоне школы 

Letidor.ru 27 минут назад
Фотография юной Александры вызвала неоднозначную реакцию в Сети.
17-летней Саше Стриженовой — дочери Екатерины и Александра Стриженовых — пришлось оправдываться за, казалось бы, вполне безобидную фотографию. Девушка окончила школу, и по этому случаю разместила в личном блоге снимок, на котором целуется со своим молодым человеком.
Некоторые пользователи Сети сочли подобное фото неуместным, поскольку оно было сделано на фоне учебного заведения, в школьном дворе. «Судя по всем фото, девочке не до учебы, одна любовь на уме», «Да… Не те нынче школьники…», «Скоро пятый класс будут заканчивать и фото об окончании будет сопровождаться вот такими поцелуями. Ребята, это же последний звонок из ШКОЛЫ, а не свадьба», «Это школьники? Ого», — осудила девушку публика.
Саша Стриженова немедленно ответила на негативные комментарии:
Когда любовь является помощью и стимулом идти вперед (в том числе и в плане учебы) — это большое счастье), так что мне очень повезло… Мы в этой школе встретили друг друга, почти три года назад, не вижу в этом ничего плохого.
Напомним, актер, режиссер, сценарист, продюсер Александр Стриженов и его супруга, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, тоже познакомились будучи школьниками, на съемках фильма «Лидер». С тех пор влюбленные не расставались и сразу после совершеннолетия официально оформили отношения.
В 1988 году у пары родилась дочь Анастасия (в 2013 году вышла замуж, вместе с супругом проживает в Нью-Йорке). В 2000 году на свет появилась младшая дочь Стриженовых — Александра.
Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Юлия Началова рассказала, что Лера Кудрявцева не приветствует роды с мужем Мечта принцессы: 7 самых впечатляющих королевских платьев невест Внучка Федора Бондарчука растет похожей на отца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться109
47-летняя Наргиз разделась для фото4
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Уродства, которые делают нас привлекательнее1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение