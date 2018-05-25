Водонаева подколола Брежневу на тему ее брака с Меладзе

Виртуальный конфликт Веры Брежневой и Алены Водонаевой начался еще год назад. Тогда звезда «Дома-2», нее называя имен, негативно высказалась о певицах, которые уводят мужей из семьи. Какое-то время спустя Алена обнаружила, что Брежнева «забанила» ее в соцсети Instagram.

«Столько лет на нее подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю ее аккаунт, я в блоке», — рассказывала Водонаева своим подписчикам. Судя по всему, знаменитости так и не наладили отношения. В одном из популярных Интернет-сообществ Водонаева вновь отпустила колкость по поводу брака Брежневой и Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе счастливы вместе уже три года/Фото: Instagram

«Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А одним аж живет. Искренняя. Светлая. Честная», — прокомментировала фотографию певицы участница скандальной телестройки. В комментариях к публикации, разумеется, развернулась бурная дискуссия. Одни поддержали Водонаеву, другие — ополчились против нее и призвали не вмешиваться в дела чужой семьи.

Напомним, что Вера Брнежнева и Константин Меладзе, несмотря на приличную разницу в возрасте, счастливы вместе уже три года. Певица и композитор поженились в Италии в октябре 2015 года. У обоих супругов есть дети от предыдущих браков, которые прекрасно ладят между собой.