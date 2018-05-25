Ещё
Водонаева подколола Брежневу на тему ее брака с Меладзе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водонаева подколола Брежневу на тему ее брака с Меладзе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Виртуальный конфликт Веры Брежневой и Алены Водонаевой начался еще год назад. Тогда звезда «Дома-2», нее называя имен, негативно высказалась о певицах, которые уводят мужей из семьи. Какое-то время спустя Алена обнаружила, что Брежнева «забанила» ее в соцсети Instagram.
«Столько лет на нее подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю ее аккаунт, я в блоке», — рассказывала Водонаева своим подписчикам. Судя по всему, знаменитости так и не наладили отношения. В одном из популярных Интернет-сообществ Водонаева вновь отпустила колкость по поводу брака Брежневой и Меладзе.
Вера Брежнева и Константин Меладзе счастливы вместе уже три года/Фото: Instagram
«Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А одним аж живет. Искренняя. Светлая. Честная», — прокомментировала фотографию певицы участница скандальной телестройки. В комментариях к публикации, разумеется, развернулась бурная дискуссия. Одни поддержали Водонаеву, другие — ополчились против нее и призвали не вмешиваться в дела чужой семьи.
Напомним, что Вера Брнежнева и Константин Меладзе, несмотря на приличную разницу в возрасте, счастливы вместе уже три года. Певица и композитор поженились в Италии в октябре 2015 года. У обоих супругов есть дети от предыдущих браков, которые прекрасно ладят между собой.
Teleprogramma.pro: последние новости
Семья Краско на грани распада: молодую жену Ивана Ивановича поймали с поличным Второй ребенок Леры Кудрявцевой появится на свет за границей Поклонники перестали узнавать Илью Глинникова после расставания с возлюбленной
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За 60: пенсионерки в секс-белье взорвали Сеть16
На удачу: как выбрать маникюр по знаку зодиака
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться110
47-летняя Наргиз разделась для фото7
Поза Татьяны Навки заинтересовала фанатов2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение