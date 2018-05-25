Это фиаско, братан!

Наверно, у каждой женщины был в жизни опыт, когда запланированная (или спонтанная) ночь любви не случилась по вине партнера. Вроде бы, все отлично, искры летят, друг к другу тянет, как магнитом, все условия для того, чтобы произошел прекрасный секс, есть, но по какой-то причине партнер вдруг терпит фиаско.

Первая мысль: как реагировать на эту неприятность? Что сказать? Как успокоить? И стоит ли встречаться с этим человеком еще? Несколько мужчин, побывавших в такой пикантной ситуации, признались, что они хотели бы услышать от партнерши в этот момент.

Алекс, 26 лет, студент:

Должна ли девушка что-то говорить в такой момент? Не слишком много. Пару слов, что все в порядке. А потом было бы неплохо переключить внимание партнера на что-то, что не касается секса. И, конечно, не стоит мучить партнера вопросами: «Что с тобой случилось?», «Почему это произошло?».

Лерой, 32 год, стоматолог:

Откровенно говоря, не имеет особенного значения, что скажет женщина после мужского фиаско. Ему легче все равно не станет. Можно попробовать сменить тему разговора, отвлечься. Но ситуация, конечно, крайне неприятная.

Бобби, 30 лет, бизнесмен:

Ведите себя просто. Например, можно сказать: «Давай я сгоняю в кафе и принесу большой латте и твой любимый бутерброд с хреном».

Эллис, 32 года, маркетолог:

Такое может случиться с каждым в какой-то момент, поэтому ведите себя естественно. Мне было бы приятно услышать: «Не переживай, расслабься, мы можем попробовать еще раз». И совсем не хотелось бы, чтобы меня спрашивали о том, что со мной не так.

Джеймс, 25, менеджер по работе с клиентами:

Главное, что хочу сказать девушкам: не обижайтесь. И не воспринимайте неудачу вашего мужчины на свой счет. Одна девушка рассказывала мне, что фиаско своего партнера в постели списала на то, что она сама была не слишком сексуальна для него. Не надо так. И потом, всегда можно использовать секс-игрушки, чтобы закончить начатое.

Абэ, 30 лет, предприниматель:

У меня, откровенно говоря, никогда не было такой проблемы. У меня тестостерон зашкаливает, поэтому я «всегда готов». Но если бы такой казус вдруг произошел, мне бы хотелось, наверно, чтобы партнерша ничего мне не говорила, а предоставила возможность самому разобраться, почему так получилось. Думаю, через некоторое время мы бы продолжили начатое и уж точно довели дело до конца.