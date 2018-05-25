Эмбер Херд увела парня Хайди Клум

Ради него красотка-актриса оставила Илона Маска.

После расставания с Джонни Деппом Эмбер Херд вскрутила голову еще не одному холостяку… Долгое время обсуждался роман девушки с миллиардером Илоном Маском! Пара то сходилась, то расходилась… Сами же герои светской хроники и вовсе утверждали, что их связывавает только дружба.

Что же, кажется, если у Маска и были планы на белокурую красотку, то ощуществлять их надо было побыстрее. Как стало известно на днях, бывшая Деппа закрутила роман с бойфрендом Хайди Клум — Вито Шнабелем, торговцем произведениями искусства.

Эмбер Херд уже во второй раз уводит мужчину из отношений

Кажется, новой любовной интрижкой девушка окончательно оправдала свой статус роковой разлучницы: ведь как Депп на момент начала их романа был в отношениях с Ванессой Паради , так и Вито еще совсем недавно был замечен в компании модели Хайди Клум.

Кажется, 31-летний красавец устал терпеть шуточки об их с Хайди разнице в возрасте и решил все же строить отношения с ровесницей. В этом отношении Эмбер ему очень даже подходит.

Пару застали за поцелуями в кафе Sant Ambroeus в Нью-Йорке, и они и не думали скрывать свои чувства от других посетителей.

Еще недавно Вито Шнабель встречался с Хайди Клум

Остается только гадать, сколько продлится этот роман, ведь брак Эмбер и Деппа не выдержал и проверки первого года.

Напомним, развод с молодой женой буквально обанкротил Деппа. После заявлений Эмбер о том, что «пират» поднимает на нее руку, актеру ничего не оставалось, кроме как распродать имущество, чтобы выплатить Эмбер компенсацию и избежать уголовного преследования. Подробности тут.

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