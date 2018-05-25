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«Если бы мы с Валерией разводились, шока было бы больше»: Пригожин прокомментировал развод Шнура
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«Если бы мы с Валерией разводились, шока было бы больше»: Пригожин прокомментировал развод Шнура 

360tv.ru 46 минут назад
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «360» развод лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. По его мнению, его возможный развод вызвал бы больший ажиотаж.
Если бы мы с Валерией, не дай Бог, разводились, шок был бы ярче и больше
Иосиф Пригожин.
Он добавил, что развод — это «всегда плохо», но предположил, что заявление о разводе может оказаться уткой для привлечения внимания: «Они вообще хайповые ребята, может быть, решили приколоться».
Он выразил паре свои симпатии и пожелал им «цивилизованного» развода в случае, если эта информация окажется правдой: «Мне нравится Матильда, мне нравится Сергей, они очень умные люди, цивилизованные. Я надеюсь, что их развод будет цивилизованным».
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram 25 мая. Причины и подробности развода неизвестны: он попросил журналистов не беспокоить его.
«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», — написал певец.
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Женский форум
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