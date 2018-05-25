«Если бы мы с Валерией разводились, шока было бы больше»: Пригожин прокомментировал развод Шнура

Если бы мы с Валерией, не дай Бог, разводились, шок был бы ярче и больше

Иосиф Пригожин.

Он добавил, что развод — это «всегда плохо», но предположил, что заявление о разводе может оказаться уткой для привлечения внимания: «Они вообще хайповые ребята, может быть, решили приколоться».

Он выразил паре свои симпатии и пожелал им «цивилизованного» развода в случае, если эта информация окажется правдой: «Мне нравится Матильда, мне нравится Сергей, они очень умные люди, цивилизованные. Я надеюсь, что их развод будет цивилизованным».

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram 25 мая. Причины и подробности развода неизвестны: он попросил журналистов не беспокоить его.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», — написал певец.