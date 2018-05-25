Как закончить секс, если не имитировать оргазм

Имитация оргазма — это медвежья услуга партнеру. Он думает, что все отлично, а на самом деле совсем даже не отлично. Но он этого не знает и продолжает в том же духе. Не говоря уже о том, что когда ты демонстрируешь поддельный оргазм, ты создаешь у своего партнера ложное представление о том, как он (оргазм) на самом деле выглядит и ощущается. Хорошо. Разобрались. А что тогда делать и как дать понять партнеру, что, сколько бы он сейчас ни старался, поезд ушел?

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Договоритесь на берегу

Если это твой новый партнер и сексуальная жизнь у вас только началась, то проще всего отказаться от имитации оргазма, просто обговорив свою позицию заранее. Может быть, непросто озвучивать такие интимные вещи, но поверь, впоследствии твоя откровенность сослужит тебя отличную службу!

Вот просто примеры того, как это может звучать:

«Хочу тебе признаться, мне сложно достичь оргазма с новым партнером, но для меня это не проблема, я получаю удовольствие и просто в процессе».

«Мне сложно достичь оргазма с партнером, так что давай просто не будем заострять на этом внимание, хорошо?»

«Обычно у меня занимает некоторое время, чтобы кончить, иногда довольно долго, а иногда у меня не получается, так что давай просто получим удовольствие…»

«Если я почувствую, что у меня не получится достичь оргазма сегодня, могу просто сказать тебе об этом, правда?»

Не строй предположений

Нет более неблагодарного занятия, чем пытаться влезть в голову другому человеку. Разговор об оргазме может быть очень интимным, и тебе потребуется определенная сила духа, чтобы завести его. Не говоря уже о том, что иногда люди сильно концентрируются на собственных переживаниях и просто забывают, что «с той стороны члена» тоже живой человек и у него тоже могут быть сложности с оргазмом. Существует стереотип, что проблемы с оргазмом — это «женские штучки», но на самом деле некоторые мужчины тоже испытывают трудности, так что будь готова, что на откровенность тебе ответят откровенностью.

Разговоры по душам

Гораздо сложнее расставить все точки над i с партнером, с которым вы живете вместе или встречаетесь уже давно. Некоторые женщины имитируют оргазмы на протяжении всей жизни. Они так привыкли к этому, что почти не представляют себе, как бывает по‑другому.

В этой ситуации есть два варианта: сказать правду (ой!) или сказать полуправду. Конечно, чистейшая, искренняя и ничем не омраченная правда легче. Хотя бы потому, что ты сможешь об этом больше не думать и в конце концов расслабишься. Все, это уже сделано, ты уже рассказала ему. Но сам разговор может быть очень непростым — как сказать ему, чтобы не обидеть при этом?

Например, вот так:

«Хочу поговорить с тобой, хотя мне это и непросто. Надеюсь, ты меня выслушаешь. Во время секса я имитирую оргазм. Все время. Всегда. Я делала это, сколько себя помню, потому что не хотела, чтобы ты подумал, что ты мне не нравишься или я не получаю удовольствия от секса. А потом это просто вошло в привычку. Я не хочу, чтобы ты думал, что ты делаешь что-то не так, мне потребовалось много мужества, чтобы откровенно рассказать тебе об этом. Давай придумаем, как мы можем исправить ситуацию?»

Если такая откровенность для тебя чересчур, ты всегда можешь не сказать всей правды. Вместо этого ты можешь признаться, что в последнее время ты ощущаешь, что твои оргазмы стали менее интенсивными, и предложить ему исследовать новые техники.

Научи его, как надо

Если тебе удается достичь оргазма, мастурбируя, твоя задача куда проще. Тебе достаточно просто показать ему, что ты делаешь, чтобы достичь оргазма. Да, это будет здорово для вас обоих. Совершенно не обязательно, кстати, задействовать секс с проникновением — если оно тебе не нужно, так и скажи своему партнеру, что ты хотела бы, чтобы вы занялись оральным сексом или чтобы он помог тебе «вручную».

Ты можешь даже взять его руку и показать ему, как тебе нравится. Поверь, это будет очень интимный момент для вас обоих. Но тут есть подводные камни. Многие женщины используют одну определенную технику, чтобы достичь оргазма, — и они пользуются проторенным маршрутом. Но, может быть, вам подыскать новые способы доставить тебе удовольствие?

Обратная связь

Но если ты сама не уверена, что тебе нужно, можете начать, так сказать, «с чистого листа». Говори ему, какие его действия или движения ощущаются лучше всего. Вообще, заведи привычку разговаривать во время секса или подавать какие-то сигналы, чтобы твой партнер знал, что он на правильном пути.

Горшочек, не вари

Но если «момент упущен» и ты это понимаешь с неотвратимой уверенностью, то тянуть дольше не стоит. «Тянуть» вообще стоит, только пока ты получаешь удовольствие от процесса.

Так как же дать твоему партнеру понять, что с тебя на сегодня хватит?

«Хочу, чтобы ты кончил» — беспроигрышный вариант.

«Уф! Ты меня сегодня выжал до капли!»

«Больше не выдержу, мне было так хорошо».

Главное — помни, что любые трудности можно решить, если разговаривать друг с другом и прислушиваться.