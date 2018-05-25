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Самые громкие романы Сергея Шнурова
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Самые громкие романы Сергея Шнурова 

Peopletalk 18 минут назад
Фото: Peopletalk
Сергей Шнуров (45) — один из самых эксцентричных рок-музыкантов России. Несмотря на свой сложный характер, Шнур всегда пользовался успехом у прекрасного пола. Правда, надолго женщины в жизни музыканта, как правило, не задерживаются. Вот и сегодня стало известно, что Сергей и Матильда Шнуровы разводятся после 8 лет брака. Вспоминаем самые громкие романы артиста.
Во время обучения в духовной академии в 1991-м артист познакомился с Марией Исмагиловой. Завязался роман, и вскоре пара узаконила свои отношения. В 1993 году у супругов родилась дочь Серафима (25). На некоторое время артист отказался от музыки и погрузился в семейные дела. Но идиллия вскоре закончилась, и Шнуров вернулся к своему обычному образу жизни. В этот период он создал группу «Ленинград», что окончательно поставило точку в его отношениях с женой.
Со своей второй супругой Сергей Шнуров познакомился несколько лет спустя. Избранницей музыканта стала Светлана Костицына, которая на тот момент была директором арт-группы «Пеп-си». Светлана стала менеджером «Ленинграда» и смогла добиться разрешения на проведение концертов группы в Москве. В 2000 году у супругов родился сын Аполлон (18). Но и этот брак вскоре разрушился. Тем не менее, Светлана осталась менеджером «Ленинграда».
Третий роман Шнурова вызвал немалый скандал. На съемках фильма «Игры мотыльков» Сергей познакомился с актрисой Оксаной Акиньшиной (31). На момент начала отношений Акиньшиной было всего 15 лет. Влюбленные долго жили вместе, Сергей отвозил Оксану в школу, следил за её образованием. Их роман длился пять лет, но в итоге из-за конфликтов пара рассталась.
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В 2007 году Сергей Шнуров познакомился со своей третьей женой, журналисткой Еленой Мозговой (28) (она же Матильда Шнурова). В 2010 году они поженились и даже обвенчались в церкви. До сегодняшнего дня казалось, что в отношениях Шнуровых царит идиллия.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samye-gromkie-romany-sergeya-shnurova/
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