Ещё
Дочь Дженнифер Гарнер становится все больше похожа на мать: фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Дженнифер Гарнер становится все больше похожа на мать: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Актриса Дженнифер Гарнер — образцовая мать. Она воспитывает трёх детей от актёра Бена Аффлека: 12-летнюю Вайолет, 9-летнюю Серафину и 6-летнего Сэма. На днях Дженнифер заметили вместе со старшей дочерью. Артистка забирала Вайолет из секции каратэ. Они шли, разговаривали и смеялись. К слову, девочка растёт копией своей мамы.
Дженнифер надела коралловую футболку, серые спортивные брюки со «звёздными» лампасами и кроссовки, а Вайолет шла босиком в костюме для каратэ (у неё, кстати, зелёный пояс!), с сумкой на плече и кедами в руках.
Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек
Вайолет Аффлек
Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек
Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек
Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек
Напомним, что Дженнифер Гарнер окончательно рассталась с бывшим мужем Беном Аффлеком в апреле прошлого года. Супругам удалось сохранить приятельские отношения ради троих общих детей.
Журнал ОК!: последние новости
Серена Уильямс поделилась семейными кадрами подготовки к свадьбе Гарри и Меган У Арианы Гранде новый роман Джулия Робертс отожгла на концерте Тейлор Свифт
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
47-летняя Наргиз разделась для фото11
На удачу: как выбрать маникюр по знаку зодиака
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться112
Cамые опасные способы сбросить вес
Фанаты в шоке от звезды «Великолепного века»2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение