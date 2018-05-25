Дочь Дженнифер Гарнер становится все больше похожа на мать: фото 

Актриса Дженнифер Гарнер — образцовая мать. Она воспитывает трёх детей от актёра Бена Аффлека: 12-летнюю Вайолет, 9-летнюю Серафину и 6-летнего Сэма. На днях Дженнифер заметили вместе со старшей дочерью. Артистка забирала Вайолет из секции каратэ. Они шли, разговаривали и смеялись. К слову, девочка растёт копией своей мамы.
Дженнифер надела коралловую футболку, серые спортивные брюки со «звёздными» лампасами и кроссовки, а Вайолет шла босиком в костюме для каратэ (у неё, кстати, зелёный пояс!), с сумкой на плече и кедами в руках.
Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек
Вайолет Аффлек
Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек
Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек
Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек
Напомним, что Дженнифер Гарнер окончательно рассталась с бывшим мужем Беном Аффлеком в апреле прошлого года. Супругам удалось сохранить приятельские отношения ради троих общих детей.