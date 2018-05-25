7 способов вывести отношения на новый уровень

Отношения, как и все в жизни, не развиваются на автопилоте. Пока все ваши друзья со стороны уверены, что у вашей парочки все прекрасно, вы сами можете чувствовать внутреннее недовольство или банальную скуку наедине с партнером. Если хотите, спишите это на временный кризис в отношениях, который переживают многие союзы и далеко не всегда распадаются, и продолжайте в том же духе. Или же попробуйте дать вашим отношениям небольшую встряску и понаблюдайте за эффектом.

Поразмышляйте вместе о будущем

Какими вы видите свои отношения через год? Через пять лет? Окей, а этим летом вы чем займетесь? Мечтать вместе вдвойне приятно, а заодно переводить ваши задумки во вполне реальные планы, которые не так уж и сложно осуществить. Постарайтесь не держать в себе свои ожидания и обменяться ими с партнером, чтобы понять, на одной ли вы волне по части взглядов на совместное будущее.

Задайтесь целью вместе бросить вредную привычку

Если, конечно, она у вас есть одна на двоих. Не ограничиваемся только вредными привычками от Минздрава , а берем в расчет и те не слишком полезные для здоровья обычаи, которые отнимают у вас драгоценное время. Например, тот же сон до 13:00 каждые выходные или маниакальная привязанность к автомобилю, который летом (по возможности!) можно частично заменить велосипедом или пешими прогулками.

Приведите в порядок финансы

Не самый лирический пункт, но без денег ныне никуда, поэтому приходится делать и такие прагматичные отступления. Зачем, собственно, обсуждать вдвоем финансы? В первую очередь, чтобы перед летом распланировать траты таким образом, чтобы на совместные (подчеркиваем, на СОВМЕСТНЫЕ) удовольствия осталось больше средств.

Заведите себе новое увлечение

Пользуйтесь моментом, пока летом открывается спортивный сезон. А вне спорта есть еще курсы иностранных языков и кулинарии или волонтерство в собачьих приютах. В больших городах занятий предостаточно, останется только найти комфортное по местонахождению и расписанию.

Сделайте цифровую паузу

Намеренный отказ от гаджетов и прочих носителей социальных сетей зовется интернет-детоксом. Испробовавшие его на практике люди остаются довольны: начинаешь по-другому распределять свое свободное время, находить себе новые занятия и вообще обращать внимание на жизнь, которая течет вокруг. Для парочек интернет-детокс имеет отдельный бонус: исследования говорят, что кто меньше сидит в телефоне, тот больше занимается сексом.

Начните перестановку дома вместе

Отталкивайтесь от того, что это ваше общее пространство и вы оба будете принимать участие в переменах. Сперва составьте список пожеланий от каждого из вас, а потом превратите его в план работы по улучшению вашего романтичного гнездышка. Pinterest, IKEA и вдохновляющие блоги о хендмейд-декоре вам в помощь.

Запланируйте себе один специальный вечер в неделю

Выходные можете оставить в покое и выбрать один будничный вечер, который вы будете проводить: а) вместе и б) с шиком. Градус шика и блеска определяйте на свой вкус, но важно, чтобы вы оба восприняли всерьез или даже с долей креатива затею раз в неделю выходить в свет вместе. Премьеры, выставки, коктейли, вечеринки — всего этого летом случится предостаточно, так что будет где отметиться.