Ники Минаж заявила, что у нее роман с Эминемом

Ники Минаж спровоцировала разговоры о своем новом романе. В своем Instagram певица опубоиковала отрывок из новой песни Big Bang, в которой есть строчка о Слим Шейди . Это один из псевдонимов Эминема. Поклонники с чего-то решили, что Ники и Эма связывают романтические отношения и открыто задали этот вопрос певице. На что Минаж ответила, что она действительно встречается с рэпером.

Теперь остается гадать: пошутила ли Ники или нет. Сам Эминем пока никак не отреагировал на высказывание коллеги.

Напомним, Эминем был дважды женат на матери своей дочери Кимберли Энн Скотт . Ники замуж пока не выходила.

А как тебе пара Минаж и Эминема?

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Фото:Instagram, Global Look Press