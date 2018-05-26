Ники Минаж заявила, что у нее роман с Эминемом 

Ники Минаж спровоцировала разговоры о своем новом романе. В своем Instagram певица опубоиковала отрывок из новой песни Big Bang, в которой есть строчка о Слим Шейди. Это один из псевдонимов Эминема. Поклонники с чего-то решили, что Ники и Эма связывают романтические отношения и открыто задали этот вопрос певице. На что Минаж ответила, что она действительно встречается с рэпером.
Теперь остается гадать: пошутила ли Ники или нет. Сам Эминем пока никак не отреагировал на высказывание коллеги.
Напомним, Эминем был дважды женат на матери своей дочери Кимберли Энн Скотт. Ники замуж пока не выходила.
А как тебе пара Минаж и Эминема?
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Фото:Instagram, Global Look Press