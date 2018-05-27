Сябитова прокомментировала развод Шнурова

Всенародная сваха, ведущая ток-шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова заявила, что спасти от депрессии и тоски по поводу развода может только работа, передает НСН.
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о своём разводе с супругой Матильдой.
Он написал в Instagram, что решение принято "с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу".
Также артист попросил прессу не вторгаться в его личное пространство в связи с этим событием.
"Мне кажется, в любом случае, когда происходят такое в семье, спасает только одно — работа. И он много работает, я это знаю, потому что он есть у меня в Instagram, я вижу, что он делает, и мне это нравится. Так что, работа и, конечно, поддержка близких людей. Ничто другое", — заверила Сябитова.