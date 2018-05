«Мужчина не изменяет, если он получает все, что хочет, в браке»: бывшая проститутка раскрыла секреты профессии

Бывшая проститутка, которая утверждает, что переспала более чем с 10 тысячами мужчин, теперь помогает женщинам понять противоположный пол и выстроить отношения. Она написала книгу, в которой раскрыла секреты профессии и рассказала о своем опыте.

Источник: Mirror

После более чем десяти лет в индустрии для взрослых 39-летняя Гвинет Монтенегро написала книгу о своем сексуальном опыте.

Монтенегро утверждает, что в центре внимания мужчин могут быть женщины с любыми формами и размерами, а не только стереотипные гламурные барышни.

«Малоизвестная тайна заключается в том, что довольно много мужчин ищут не самых горячих девушек по вызову и тех, кто не так классически красив, потому что они застенчивы и иногда неадекватны». А некоторые мужчины предпочитают зрелых женщин молодым девушкам.

В своей новой книге «The Secret Taboo — The Ultimate Insider’s Guide To Being a Financially Successful Escort» («Секретное табу — руководство закоренелого инсайдера, чтобы стать финансово успешным работником эскорта») Монтенегро рассказывает не только о финансовой стороне вопроса.

«Если у вас большая грудь, то есть спрос. Если у вас маленькая грудь, то все равно есть спрос. Я бы не слишком волновалась по этому поводу».

Монтенегро рассказала, что для клиента важно быть нужным и желанным для женщины. И они действительно хотели поговорить с девушкой, за которую платили.

«Женщине нужно выглядеть так, будто она чрезвычайно сильно хочет этого мужчину, даже если это не так».

По мнению Гвинет, секрет заключается еще и в одежде: женщина не должна одеваться слишком откровенно, в ней должна оставаться тайна.

После 12 лет работы в секс-индустрии Монтенегро рассказала, что большинство мужчин обращались к ней не за извращенным сексом, а чтобы спасти свои отношения. Многие клиенты, по ее словам, хотели просто снова почувствовать себя мужчинами. Несмотря на то что 90 процентов ее клиентов были женаты, Гвинет не чувствует себя виноватой. Она утверждает, что спасла множество браков.

«Все очень просто: мужчина не изменяет, если получает все, что хочет, в браке. Мужчина не может отключить свои биологические желания. Как сказал один из моих клиентов: «Я очень сильно люблю свою жену, но мы занимаемся сексом три раза в год, а я горячий мужчина». Мужчины изменяют, потому что им надо удовлетворять свои биологические желания. Это не «Красотка» — мужчины не уходят от своих жен из-за девушек по вызову».

По словам Гвинет, она рада быть в стороне от профессии и учить женщин, как понимать мужчин.

Монтенегро рассказала, что к темным глубинам секс-индустрии ее привели безжалостные издевательства в детстве и крайне низкая самооценка.

«В школе надо мной издевались, потому что я была очень застенчивой. Я была легкой мишенью. В то время у меня была еще и очень низкая самооценка. Я была нормальным человеком, обычной девчонкой по соседству, которую никогда бы никто не заподозрил в занятии эскортом. В то время я хотела заработать побольше денег, поэтому все это в сочетании с низкой самооценкой привело меня в индустрию развлечений для взрослых».

Гвинет начала вести дневник в самом начале своей эскорт-карьеры — 12 лет назад. За это время она переспала с 10 091 мужчиной, записав каждый такой случай.

«Я записывала это. Сперва — чтобы отвлечься, думала, что опишу свой опыт, чтобы помочь себе с этим справиться».