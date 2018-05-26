Что возбуждает представителей разных знаков Зодиака

Овен

Овны — визуалы, поэтому ваш партнер абсолютно точно оценит сексуальное белье. Кружева, ленты, банты — все это он захочет сначала как следует рассмотреть, а потом медленно с вас снять. В общем, не жалейте денег и времени на выбор того самого комплекта.

Телец

Тельцов раздражают громкие звуки и резкие запахи, поэтому создайте в спальне атмосферу тотального релакса: свечи и ароматические масла здесь точно окажутся к месту. Кстати, использование клубники и сбитых сливок для прелюдии тоже не возбраняется. Можете заняться сексом прямо на кухне, поливая друг друга каким-нибудь сиропом. Отчищать пространство потом придется долго, зато увидите всю страсть Тельца в действии.

Близнецы

Просто не молчите. Поделитесь с ним своими фантазиями, расскажите, что вас возбуждает и… это возбудит его. Близнецы не любят «беззвучный» секс, так что, прибавьте громкость и выплескиваете эмоции безо всякого стеснения!

Рак Раки обожают, когда к ним прикасаются, так что, начните с массажа. Для того, чтобы возбудить мужчину-Рака, можно использовать лед, перья, воск и прочие сподручные средства, которые вызывают реакцию. Ну и просто не забывайте ласкать каждый сантиметр его кожи: это сводит Раков с ума.

Лев Львов возбуждает похвала. Чем больше слов в превосходной степени, тем лучше. Только говорите их искренне, а не наигранно. Ну и не забывайте сказать, какой красивый у него член: это прибавит вам сто очков, серьезно. Пожалуй, сработает с любым мужчиной, но с мужчиной-Львом сработает безотказно.

Дева

Эксперименты — вот то, что возбуждает мужчин, рожденных под знаком Девы. Вы можете освоить элементы БДСМ или синхронную мастурбацию, секс по «Скайпу» или новую технику французского поцелуя. Все зависит от ваших предпочтений. Не стесняйтесь проявлять инициативу: он оценит.

Весы

Довольно сдержанные ребята, но прикосновения к шее и долгие поцелуи сводят их с ума. Многие мужчины-Весы обожают, когда во время секса вы касаетесь их ягодиц. Не благодарите!

Скорпион

Просто позвольте ему чуть больше. Он знает, как доставить вам удовольствие, просто уступите (но не сразу) его напору. Ничего так не возбуждает Скорпиона как сладкое чувство победы.

Стрелец

Эти искатели приключений никогда не откажутся от спонтанного секса. Можете предаться страсти на природе или, скажем, в гостях (только, чур, не занимайте туалет на весь вечер). Мужчин, рожденных под знаком Стрельца, возбудит немного авантюризма и ваша тяга к экспериментам.

Козерог

БДСМ — вот, что сведет с ума вашего Козерога. Позвольте ему побыть «хозяином» в постели. Если боитесь заходить слишком далеко, разрешите хотя бы связать вам руки (галстуком, например). Он получит нереально наслаждение. И вы, кстати, тоже.

Водолей

Обсудите все ваши эротические фантазии и решите, что их этого вы будете пробовать, а что — точно нет. Водолея возбуждает… ваше доверие и умение правильно излагать свои желания. Не подведите: он однозначно оценит!

Рыбы

Звучит банально, но он же Рыбы: тащите его в воду! Все зажимы и барьеры, свойственные мужчинам этого знака, в водной стихии буквально растворяются. Не обязательно заниматься сексом прямо в душе, но если сначала вы искупаете вашу Рыбку в ванной с пеной или вымоете ему голову, то ждите жаркой ночки.