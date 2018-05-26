Девушка была шокирована, когда мама бойфренда рассказала ей секрет о нем. Но он не ожидал такой реакции от нее

Когда мне было 16 лет, я познакомилась с парнем в математическом классе. Он был умный, заботливый, смешной. Мы говорили каждый день так часто, как могли бы. С ним, я могла говорить о чем угодно. Он меня не осуждал. Все было логично. Мне все нравилось в нем.

Когда мы больше узнали друг друга, я дала ему свой номер телефона, и мы говорили каждую ночь. Затем, пару месяцев спустя, во время ночного разговора, он просто случайно признался мне в любви! Я сидела в своей спальне и не знала, что сказать! Ха-ха. Это было так неловко и я вроде бы начала понимать … может быть, я тоже люблю его. И с того момента мы начали встречаться.

В один прекрасный день я пошла к нему домой после школы, болтала с его мамой, и она упомянула, что он, имеет «Синдром Аспергера». Я понятия не имела, что это было. Она объяснила, что это форма аутизма! Ни кто никогда не знал как он действует. У него не было повторяющихся движений любого рода, он общался со всеми. Но ему не нравились определенные чувства и прикосновения к его коже, и он ненавидел быть грязным! Его мама видела эти признаки, год или два назад. Она пыталась поставить его на ноги, но он боялся и плакал!

Она возила его на терапию в течение многих лет, чтобы помочь развить свои навыки. Из-за того, что она сделала для него, ему сейчас уже 20 лет, полностью функционирует, отличный парень … женат и отец! (Да, в браке со мной, и это наш ребенок!) Он имеет хорошую работу и усердно работает для нас. Этот синдром все еще может сделать жизнь трудной и я должна быть терпеливой с ним, оно этого стоит. Скажу так: люди с аутизмом могут быть самыми любящими, заботливыми, замечательными людьми, которых вы когда-нибудь встречали. Я люблю быть с ним. Вместе мы четыре года, а женаты почти два. Я изменила его мир.