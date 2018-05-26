«Становятся похожи не только внешне»: как долгие отношения меняют людей

Прожившие много лет бок о бок люди не случайно приобретают схожие черты лица: этому, оказалось, есть разумное объяснение. Вторая половина влияет и на то, как мы двигаемся и разговариваем. Пары, которые вместе уже долгое время, переживают весьма интересные метаморфозы. Пять вещей, происходят с людьми, состоящими в длительных отношениях, перечисляет BusinessInsider.

1. Они придумывают свои идиомы

У многих пар появляются внутренние фразеологизмы, которые для посторонних не имеют никакого значения. Язык «посвященных» — верный признак того, что люди живут на одной волне. Исследование Роберта Хоппера, профессора из университета Техаса, показывает, что секретный язык выполняет две функции: скрепляет узы, романтические либо платонические, а также рождает общую индивидуальность. Хоппер указывает на прямую связь между уникальными привычками в общении и близостью в отношениях.

Согласна с этим и психолог Кэрол Брусс из университета Огайо. Она изучила взаимосвязь между использованием своеобразных выражений и удовлетворенностью от семейной жизни у 308 добровольцев. Среди участников были как молодожены, так и люди, находящиеся в браке свыше 50 лет. Исследование подтвердило, что счастливые мужья и жены используют больше идиом.

2. Они отключают цензуру

Большинство людей разговаривает с незнакомцами абсолютно иначе, нежели с друзьями и, разумеется, с партннром. Мы контролируем свою речь и подстраиваем поведение таким образом, чтобы не произвести дурного впечатления и понравиться окружающим. Но наедине с половинкой человек отключает режим тотального контроля и переключается на естественную речь.

Психолог Даниэль Канеман из Калифорнийского университета в Беркли приводит знакомую всем аналогию. Поначалу большинство из нас осторожны в обращении с коллегами, не решаемся на смелые высказывания и перепроверяем факты в голове, чтобы не ляпнуть чего-то лишнего. С течением времени разговоры становятся проще.

3. Они становятся похожи друг на друга внешне

Остается загадкой, почему любители собак похожи на своих питомцев, но то, почему близкие люди через многие годы приобретают общие черты лица, стало понятно.

Этот странный эффект описан в исследовании психолога Роберта Зэджонка из Мичиганского университета. Ученый задался вопросом, почему пары, которые изначально не имеют особого сходства, постепенно становятся похожими друг на друга.

Команда профессора попросила фотографии у 20 супружеских пар и разложила их в случайном порядке по двум стопкам: в первой были снимки новобрачных, а во второй — четверть века спустя. После чего наблюдатели искали среди них пары. Найти молодоженов оказалось проблематично, a вот тех, кто справил серебряную свадьбу, выдавали одинаковые морщины и контур лица.

Секрет в том, что на протяжении долгих лет люди бессознательно имитировали мимику и эмоции своих супругов. Они использовали те же самые мышцы так часто, что в итоге стали отражением друг друга.

4. Их речь начинает звучать одинаково

Долгосрочные отношения сказываются на синтаксической структуре речи и ее ритме. Отчасти это результат психологического феномена, который называют эмоциональной заразительностью. Два человека начинают подражать чужой речи, когда они проводят достаточно много времени вместе.

Мы имитируем все: от акцента до количества и продолжительности пауз, которые партнер делает между словами и предложениями.

Ученые проанализировали текстовые сообщения нескольких десятков пар и пришли к интересному выводу: вероятность продолжения отношений спустя три месяца после знакомства была выше в том случае, если молодые люди координировали свое звучание с точки зрения словарного запаса и структуры языка.

5. Они копируют язык тела друг друга

Ученые предполагают, что совместный жизненный опыт и общий багаж знаний — основополагающая причина, по которой пары повторяют неуловимые движения друг друга. Воспоминания формируют особый язык тела, определяют жесты, позы, слова и фразы. Например, ученые из Калифорнийского университета заметили одинаковую реакцию глаз у партнеров, когда в спонтанной беседе звучала знакомая для них информация.

Теги: исследование