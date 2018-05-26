Страсть в браке: как не дать ей потухнуть

В жизни многих семейных пар наступает момент, когда секс и страсть уходят на второй план, а то и вовсе почти растворяются в рутине. И если в начале отношений супруги почти не вылезали из постели, то теперь она из любовной крепости превращается просто в место для сна. К чему это может привести и что с этим делать?

Мужчины и женщины, столкнувшиеся с этой проблемой, жалуются, что секс становится «как по расписанию», что их партнерам словно бы нет на них ни сил, ни времени, что им хочется страсти и что для получения этого они готовы уже даже завести интрижку на стороне. И если кто-то из них готов невзирая ни на что терпеть такие отношения или бороться за них, то другие в самом деле начинают изменять и/или даже настаивают на разводе, если на последнее у них хватает смелости и сил.

Действительно, сталкиваясь с таким несоответствием своих сексуальных потребностей и желаний и своего партнера, люди зачастую просто сдаются, даже не понимая, почему так произошло и что с этим делать. Поиск любовника или любовницы кажется выходом из ситуации — действительно, отношения на стороне или случайный секс приносят яркие эмоции и утоляют потребность в сексе. Однако это не решает проблему, но только усугубляет ее, переводит на новый уровень. Бывает, конечно, что именно измена становится толчком, побуждающим человека осознать значимость для него брака и бросить все силы на укрепление его, однако зачастую она приводит совсем к иным результатам. Отношения внутри семьи, если над ними не работать, все ухудшаются, и молчание, неискренность создают еще большее напряжение и отчуждение — с обеих сторон. Что важно — при отсутствии желания бороться за отношения и разбираться в причинах отчуждения даже смена партнера может не стать выходом из положения: со временем ситуация вполне может повториться в новых условиях.

Именно поэтому важно понимать, что именно в вашем случае «убивает» страсть: рутина, несоответствие темпераментов или какие-то более серьезные проблемы. И если с вторым и третьим пунктами сложно что-то сделать, то первый — и весьма распространенный — исправить можно. Так, во-первых, подобные вещи не только можно, но и нужно обсуждать открыто — но это должно быть именно обсуждение, а не спор и не ссора: вам ведь не нужно искать виноватого, вам нужно исправить проблему.

Во-вторых, все бытовые проблемы не стоит взваливать на одного из супругов, особенно если оба работают — однако даже в противном случае уважение к тому, кто берет на себя ответственность над домашними делами, и к самим этим проблемам, а также готовность поучаствовать в их решении хотя бы в небольшой степени, очень важно. В первом случае — ибо тогда нагрузка становится слишком большой, растет усталость и не остается времени и сил ни на что другое. Во втором — ибо разбираясь с ними в одиночку и не чувствуя поддержки и значимости своих действий, человек «выгорает» физически и эмоционально.

Кроме того, огня в отношения можно добавлять и «искусственно» — устраивая друг другу сюрпризы, меняя обстановку, придумывая ролевые игры и наполняя жизнь маленькими ритуалами. Почаще говорите друг другу комплименты, находите совместные занятия, но не замыкайтесь в себе и своих отношениях — и не позволяйте рутине сожрать вас с головой.

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